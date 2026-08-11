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Propiedades residenciales en venta en Aitos, Bulgaria

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casas independientes
3
3 propiedades total found
Villa en Aytos, Bulgaria
Villa
Aytos, Bulgaria
Dormitorios 2
Área 129 m²
Descripción del objeto: Le presentamos una moderna casa de 3 habitaciones en Aytos. Se encue…
$239,797
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Agencia
Nils Ott Real Estates
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Casa en Aytos, Bulgaria
Casa
Aytos, Bulgaria
Área 365 m²
Número de plantas 2
Ofrecemos una espaciosa casa amueblada de dos plantas con jardín en Aytos. La casa tiene …
$209,723
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Casa 7 habitaciones en Chernograd, Bulgaria
Casa 7 habitaciones
Chernograd, Bulgaria
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Número de plantas 2
🏡 Casa de dos pisos con 6 dormitorios peru Aytos Municipio, 40 km a Burgas Estamos encantado…
$125,788
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Agencia
IBG REAL ESTATES LTD
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Parámetros de las propiedades en Aitos, Bulgaria

con Jardín
Baratos
De lujo
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