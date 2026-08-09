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Villas en venta en Alta Austria, Austria

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Villa en Engerwitzdorf, Austria
Villa
Engerwitzdorf, Austria
Área 400 m²
Descripción del sitio: La venta es un terreno con una casa residencial existente que requie…
$695,847
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Villa 25 habitaciones en Ufer, Austria
Villa 25 habitaciones
Ufer, Austria
Habitaciones 25
Área 800 m²
Historic VillaThe magnificent villa, built in 1902, embodies the timeless elegance and splen…
$2,03M
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Villa 8 habitaciones en Bezirk Vocklabruck, Austria
Villa 8 habitaciones
Bezirk Vocklabruck, Austria
Habitaciones 8
Área 250 m²
This wonderful villa, a historic gem and former summer residence of the famous opera singer,…
$3,23M
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TekceTekce
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Parámetros de las propiedades en Alta Austria, Austria

con Garaje
Baratos
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