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Hoteles en venta en Viena, Austria

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Hotel 8 100 m² en Viena, Austria
Hotel 8 100 m²
Viena, Austria
Habitaciones 150
Área 8 100 m²
Un hotel con una empresa de gestión con un largo contrato de arrendamiento con una ubicación…
$40,34M
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ESTATE-SERVICE24
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Hotel 3 592 m² en Viena, Austria
Hotel 3 592 m²
Viena, Austria
Habitaciones 35
Área 3 592 m²
Piso -2/4
14. Distrito PenzingEl Nest Natur Hostel está situado en el 14. distrito Penzing, justo en J…
$18,45M
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Hotel 3 591 m² en Viena, Austria
Hotel 3 591 m²
Viena, Austria
Habitaciones 77
Área 3 591 m²
$21,16M
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Hotel 8 500 m² en Viena, Austria
Hotel 8 500 m²
Viena, Austria
Habitaciones 150
Área 8 500 m²
Hotel con empresa de gestión con un largo contrato de arrendamiento con una ubicación centra…
$41,19M
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