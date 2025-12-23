Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Orikum
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vista a la montaña

Apartamentos en la montaña en venta en Orikum, Albania

estudios
17
1 habitación
174
2 habitaciones
64
1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Orikum, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Orikum, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 1/5
"Radhima Fortress" es un complejo residencial contemporáneo en construcción, situado en la z…
$208,184
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
