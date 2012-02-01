  1. Realting.com
  Агентство недвижимости «Твоя Столица»

Агентство недвижимости «Твоя Столица»

Belarús, Minsk
Company type
Company type
Agencia inmobiliaria
En la plataforma
En la plataforma
7 años 9 meses
Idiomas hablados
Idiomas hablados
English, Русский
Página web
Página web
www.t-s.by/
Estamos en las redes sociales
Sobre la agencia

Fundado en 1996, The Your Capital Group es un líder del mercado inmobiliario y ofrece servicios integrales en todos sus segmentos. Hay más de 250 profesionales altamente cualificados trabajando en nuestro equipo. La responsabilidad, la honestidad y la integridad jurídica son los principales motivos de nuestro trabajo. Tecnología constante y desarrollo de servicios, control de calidad y alta profesionalidad de nuestros empleados nos ayudan a cumplir nuestro trabajo de buena fe y ser tan útiles a nuestros clientes como sea posible. Siempre estamos abiertos a la cooperación. Garantizamos proporcionar productos de gran calidad a nuestros clientes; tecnologías modernas, relaciones amistosas, honestas y nuevas oportunidades a nuestro equipo; estándares europeos al mercado inmobiliario; y responsabilidad y protección a la sociedad. Estamos seguros de convertirse en uno de los líderes de la nueva economía del país.

Servicios

El Grupo Tu Capital opera en todos los segmentos del mercado inmobiliario y ofrece una amplia gama de servicios: compra y venta, alquiler, servicios de consultoría para inmuebles residenciales y comerciales. La experiencia, el profesionalismo y las tecnologías modernas son las garantías de nuestro éxito.

Horas de trabajo
Cerrado ahora
Actualmente en la empresa: 06:12
(UTC+3:00, Europe/Minsk)
Lunes
09:00 - 20:00
Martes
09:00 - 20:00
Miércoles
09:00 - 20:00
Jueves
09:00 - 20:00
Viernes
09:00 - 22:00
Sábado
Día libre
Domingo
Día libre
