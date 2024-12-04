  1. Realting.com
Piso en edificio nuevo VILLA DEL GAVI

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Precio en demanda
2
ID: 33082
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 16/12/25

Localización

  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

    Clase
    Clase Premium
    Monolítico
    Monolítico
    2027
    2027
    Con acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Concesión de un permiso de residencia

Sobre el complejo

Villa del Gavi ofrece una amplia gama de viviendas para adaptarse a cada estilo de vida, desde apartamentos chic a villas ultra lujosas frente al mar. Todas las unidades están pensadas para optimizar el espacio, la luz y las vistas.

  • Villas privadas con acceso directo a la playa
  • Planos de piso personalizable con jardines y piscinas
  • Grandes espacios de vida sobre 5.000 pies cuadrados

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Está viendo
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
