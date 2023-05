Hurghadians Property

Hurgada, Egipto

de € 32,030

46–128 m² 12 apartamentos

Ríndete a: 2022

< p > La Bella Resort Hurghada es un proyecto nuevo e inspirador. Comprende 149 unidades en total y las unidades comienzan de 30m2 a 160m2. < / p >< p > Situada en el corazón de hurghada, justo en el paseo marítimo de Mamsha, se ubicarán varias unidades de dormitorio con vistas al Mar Rojo. Con todo a la vuelta de la esquina, ¿qué más podría pedir? Este proyecto se encuentra a 5 - minutos en coche del aeropuerto de Hurghada, a 10 minutos del centro de la ciudad, donde encontrará café Costa, MacDonald's y una variedad de tiendas, bares y restaurantes a su disposición. Hurghada marine también está a solo 15 minutos en coche de -, donde puede sentarse a mirar una colección de hermosos yates flotando en las aguas azules y claras del Mar Rojo mientras prueba las delicias egipcias en una de las muchas barras. < / p >< p > Little Buddha está a solo unos minutos a pie por el paseo marítimo y es el principal restaurante, bar de sushi, salón y club de la ciudad. Si te sientes un poco más enérgico, puedes dar un largo paseo hasta el paseo marítimo de Al Dau, donde puedes ver las espectaculares esculturas y disfrutar de los festivales callejeros que tienen lugar, luego pase al club de elementos para terminar su noche con estilo. < / p >< p > < / p >< p > La Bella Resort ofrecerá estacionamiento subterráneo, < / p >< p > 24 / 7 Seguridad, satélite central, gimnasio, < / p >< p > Farmacia, Tiendas, Supermercado, piscina y mucho más. < / p >< p > La Bella Resort realmente lo tiene todo y está situado en una de las mejores ubicaciones en hurgarda. < / p >< p > No se demore en reservar una de estas unidades, realmente no se quedarán por mucho tiempo. < / p >< p > Planes de pago < / p >< p > Solo un depósito del 10% asegurará su unidad, el 10% al firmar el contrato y el plan de pago del 80% disponible por hasta 4 años. < / p >< p > Hay una tarifa de mantenimiento del 10% del precio de compra que es de por vida, por lo que no es necesario pagar anualmente. < / p >