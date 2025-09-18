  1. Realting.com
Bluebird Realty,Inc

Estados Unidos, Downers Grove
Company type
Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
2014
En la plataforma
1 año 6 meses
Idiomas hablados
English, Русский
Página web
bluebirdrealtor.com
Sobre la agencia

BlueBird Realty es una agencia inmobiliaria boutique de servicio completo. Brindamos un servicio excepcional a inversores, clientes comerciales y particulares. Nuestra misión es proporcionar a nuestros clientes un excelente servicio basado en la integridad, honestidad, experiencia y amplio conocimiento de las tendencias de la industria. Nuestros corredores de bienes raíces tienen experiencia diversa y viable en varios campos, como viviendas, alquileres y propiedades comerciales. Crecemos con nuestros clientes mientras les ayudamos a alcanzar sus metas y sueños. Nuestra misión es ayudar a que sus sueños se conviertan en realidad, grandes o pequeñas.
Ofrecemos servicios multilingües: inglés, ruso, árabe, francés, lituano, polaco y turco.

Servicios

Residencial

Multi-Familia

Alquileres

Comercial

Construcción nueva

Administración de bienes

Inversiones

Horas de trabajo
Lunes
09:00 - 18:00
Martes
09:00 - 18:00
Miércoles
09:00 - 18:00
Jueves
09:00 - 18:00
Viernes
09:00 - 18:00
Sábado
Día libre
Domingo
Día libre
Nuestros agentes en Estados Unidos
Albina Van Maer
Albina Van Maer
