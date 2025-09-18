Bluebird Realty,Inc

BlueBird Realty es una agencia inmobiliaria boutique de servicio completo. Brindamos un servicio excepcional a inversores, clientes comerciales y particulares. Nuestra misión es proporcionar a nuestros clientes un excelente servicio basado en la integridad, honestidad, experiencia y amplio conocimiento de las tendencias de la industria. Nuestros corredores de bienes raíces tienen experiencia diversa y viable en varios campos, como viviendas, alquileres y propiedades comerciales. Crecemos con nuestros clientes mientras les ayudamos a alcanzar sus metas y sueños. Nuestra misión es ayudar a que sus sueños se conviertan en realidad, grandes o pequeñas.
Ofrecemos servicios multilingües: inglés, ruso, árabe, francés, lituano, polaco y turco.
Residencial
Multi-Familia
Alquileres
Comercial
Construcción nueva
Administración de bienes
Inversiones