Arendom - Daily rental accommodation

Belarús,
;
Company type
Company type
Agencia inmobiliaria
5 meses
Русский
Horas de trabajo
Cerrado ahora
Mis socios
1 agent
Nuestros agentes en el mundo
ULIA ULIA
ULIA ULIA
306 propiedad
ООО "РиелтКафе"
Belarús, Minsk
Propiedades residenciales 32 Bienes raíces comerciales 2 Alquiler a largo plazo 2 Parcelas 2
¡Con nosotros empezará a tener suerte! Establecemos nuevos estándares de compra y venta de viviendas de segunda mano en Belarús. Nuestra mayor prioridad es ofrecer al cliente un abanico completo de servicios relacionados con la compra de propiedades. No nos limitamos a vender metros cuadrado…
Premium Premium
LuckyFish
Belarús, Pliuski sielski Saviet
Edificios nuevos 1 Propiedades residenciales 2 Alquiler a corto plazo 1
Агентство недвижимости «Твоя Столица»
Belarús, Minsk
Propiedades residenciales 186 Bienes raíces comerciales 2 Alquiler a largo plazo 65
Fundado en 1996, The Your Capital Group es un líder del mercado inmobiliario y ofrece servicios integrales en todos sus segmentos. Hay más de 250 profesionales altamente cualificados trabajando en nuestro equipo. La responsabilidad, la honestidad y la integridad jurídica son los principales …
Агентство недвижимости «КУБ»
Belarús, Minsk
Gründungsjahr des Unternehmens 2018
Propiedades residenciales 14
Una agencia creada para realizar las peticiones de nuestros clientes, que trabaja exclusivamente a partir de las necesidades de los mismos. Haremos lo que usted pida. Nuestra meta es alcanzar la armonía entre sus ideas y nuestra realización. Hay muchos aspectos de la vida de las personas que…
ООО"Твой Маёнтак"
Belarús, Minsk
Gründungsjahr des Unternehmens 2019
Propiedades residenciales 109 Bienes raíces comerciales 13 Alquiler a largo plazo 3 Parcelas 11
OOO Your Maentak se estableció en noviembre de 2016 y durante este tiempo ya se ha convertido en un hogar para sus agentes inmobiliarios profesionales y agentes inmobiliarios. La administración de la compañía tiene más de 10 años de experiencia en bienes raíces. Aunque la compañía todavía es…
