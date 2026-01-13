Acerca de Albania Property Group
Albania Property Group se fundó en 2007.
Actualmente, Albania Property Group opera a través de sus oficinas en Tirana, Durres, Saranda, Vlora y la bahía de Lalzit.
Hitos de nuestra actividad inmobiliaria en Albania y expansión de nuestra presencia en las zonas costeras del país:
- Oficina principal en la capital, Tirana, inaugurada en agosto de 2007.
- Oficina en Saranda, inaugurada en mayo de 2008.
- Oficina en Vlora, inaugurada en enero de 2021.
- Oficina en Durres, inaugurada en septiembre de 2022.
- Oficina en la bahía de Lalzit, inaugurada en abril de 2025.
Somos un grupo de profesionales cuyo principal objetivo es proporcionar a extranjeros y emigrantes albaneses una visión clara de lo que significa invertir y comprar propiedades en Albania. Somos un recurso de confianza para la compra de propiedades en Albania.
Experiencia
Nuestra experiencia abarca una amplia gama de propiedades en ubicaciones ideales para vivir, jubilarse o invertir en Albania. Nuestra cartera inmobiliaria incluye una selección especial de propiedades en Albania: residencias de lujo en venta, condominios, propiedades de inversión, casas antiguas en ciudades emblemáticas y alquileres vacacionales. Entendemos que mudarse o comprar una propiedad vacacional no es tarea fácil.
Mudarse a Albania, al igual que hacer negocios en el extranjero, requiere mucha investigación y confianza en la empresa que utilice.
El objetivo principal de Albania Property Group es ayudarle a completar una transacción inmobiliaria exitosa. Podemos ayudarle a conseguir la propiedad o inversión albanesa de sus sueños.
Servicio Dedicado
Le brindamos asistencia confiable en cada paso del proceso. Somos una de las inmobiliarias más antiguas, con más de 18 años de experiencia en la comercialización de propiedades albanesas en el extranjero. Nos enorgullece haber atendido a cientos de clientes extranjeros, así como a emigrantes albaneses que han comprado a través de nosotros.
Le acompañaremos en cada paso del proceso. Nuestro equipo estará encantado de brindarle nuestros servicios. Estamos presentes en la capital y en todas las ciudades costeras de nuestro país, buscando propiedades albanesas para el mercado internacional.
Parte de nuestros servicios incluye la gestión de alquileres, la administración de propiedades y la venta de paquetes de muebles. Nuestra empresa gestiona una cartera de aproximadamente 500 alquileres vacacionales, que incluye apartamentos en primera línea de Vlora, Saranda, Golem y Durres, así como villas en los maravillosos resorts de la bahía de Lalzit y la zona del cabo de Rodon.
Nuestro equipo es experto en ofrecer paquetes a medida a nuestros clientes que han comprado una propiedad en Albania. Albania Property Group considera los servicios posventa un proceso tan importante como el de la compra.
Objetivo