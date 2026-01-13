Sobre la agencia

Acerca de Albania Property Group

Albania Property Group se fundó en 2007.

Actualmente, Albania Property Group opera a través de sus oficinas en Tirana, Durres, Saranda, Vlora y la bahía de Lalzit.

Hitos de nuestra actividad inmobiliaria en Albania y expansión de nuestra presencia en las zonas costeras del país:

- Oficina principal en la capital, Tirana, inaugurada en agosto de 2007.

- Oficina en Saranda, inaugurada en mayo de 2008.

- Oficina en Vlora, inaugurada en enero de 2021.

- Oficina en Durres, inaugurada en septiembre de 2022.

- Oficina en la bahía de Lalzit, inaugurada en abril de 2025.

Somos un grupo de profesionales cuyo principal objetivo es proporcionar a extranjeros y emigrantes albaneses una visión clara de lo que significa invertir y comprar propiedades en Albania. Somos un recurso de confianza para la compra de propiedades en Albania.

Experiencia

Nuestra experiencia abarca una amplia gama de propiedades en ubicaciones ideales para vivir, jubilarse o invertir en Albania. Nuestra cartera inmobiliaria incluye una selección especial de propiedades en Albania: residencias de lujo en venta, condominios, propiedades de inversión, casas antiguas en ciudades emblemáticas y alquileres vacacionales. Entendemos que mudarse o comprar una propiedad vacacional no es tarea fácil.

Mudarse a Albania, al igual que hacer negocios en el extranjero, requiere mucha investigación y confianza en la empresa que utilice.

El objetivo principal de Albania Property Group es ayudarle a completar una transacción inmobiliaria exitosa. Podemos ayudarle a conseguir la propiedad o inversión albanesa de sus sueños.