Wohnkomplex Emerald Garden View

🌿Ferienwohnungen in Emerald Garden View - Start in Thuжn An (Xo Chi Minh City) 🇻🇳
📍 Komfortklasse am TP. HCM Zentrum • Investitionen mit Wachstumspotenzial
💥 Wichtigste Aktiva
⭐ Starten Sie in einem neuen Projekt von einem der wichtigsten Entwickler der Region TNE Emerald Garden VIEW
⭐ Lage in đeng Nguyen Shí Thanh, Thuen An – in der Nähe der wichtigsten Infrastrukturzentren des TNE Emerald Garden VIEW
⭐ Mit dem TP verbunden. HCM Zentrum, Industrieparks und Transport - U-Bahn, Autobahnen EMERALD GARDEN VIEW
⭐ 100% Immobilien "sая hаяng" - langfristig für alle Eigentümer von TNE EMERALD GARDEN VIEW
⭐ Ergebnis Gelegenheit: Wertwachstum + Vermietung
🏙 Über das Projekt
🔸 2 Türme von 25 Etagen, ca. 2000+ Appartements
📅 Lieferung der Anlage - 2. Quartal 2028 TNE EMERALD GARDEN VIEW
📐 Bereich: ca. 36–83 m2 (1–3 Schlafzimmer Optionen)
Alle Wohnungen mit Balkonen / Loggias und durchdachtes Layout von TNE Emerald Garden VIEW
🏡 Infrastruktur (zu leben und mieten)
✔ Grüne Zonen und Sky Garden
✔ Schwimmbad Erwachsene und Kinder
✔ Gym & SRA, VBQ-Zonen, Spielplätze
✔ Gemeinschaftsräume und Kommunikationszone
✔ Verkehr Zugänglichkeit zu Aeon Mall, bënh viën quнаяc tная & KCN VISIR, LotteMart/Aeon TNE EMERALD GARDEN VIEW+ 1
💰 Preise und Teilnahmebedingungen
🔹 Eintrittsschwelle - ab $54.000
📆 Verkaufsstart: 20. Dezember - limitierte beste Lose
💳 Kaution für die Teilnahme am Vorverkauf: $1.200 USD (fixiert das Recht der ersten Wahl)
💸 Installation bis 3 Jahre - flexible Zahlung vor Lieferung
🏠 Zu einem frühen Zeitpunkt – maximales Wachstumspotenzial
📊 Investitionsattraktionen
📈 Das Potenzial, das Kostenwachstum weiter vor dem Hintergrund der Entwicklung der Infrastruktur der führenden Metropole zu liefern.
📈 Die Verschlechterung der Kaufkraft von Primär Losen macht den Einstieg besonders rentabel.
💼 Ein Paket, das sowohl für eigene Wohn- als auch für passive Mieteinkommen geeignet ist.
📍 Standortvorteile
🚗 10 Minuten zu U-Bahn/Logistik Naben
🚗 Schneller Zugang zu Industrieparks und Arbeitsplätzen
🛒 In Schritt - Einkaufszentren, Dienstleistungen und Erholungsgebiete Emirates Garden View
📲 Bereit, viel für einen Gewinn zu wählen?
📞Schreiben und ich werde helfen:
✔ Wählen Sie die beste Option für Ihr Budget
✔ Rentabilität und Kosten berechnen
✔ Besichtigung und Buchung organisieren
✔ Begleitung
🌟 Die Anzahl der besten Wohnungen ist streng limitiert - gehen Sie zu Beginn und fix günstige Bedingungen!