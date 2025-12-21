  1. Realting.com
  2. Vietnam
  3. Ho-Chi-Minh-Stadt
  4. Wohnkomplex Emerald Garden View

Wohnkomplex Emerald Garden View

Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam
von
$54,000
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33091
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 21.12.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vietnam
  • Stadt
    Ho-Chi-Minh-Stadt

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    25

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Русский Русский

🌿Ferienwohnungen in Emerald Garden View - Start in Thuжn An (Xo Chi Minh City) 🇻🇳

📍 Komfortklasse am TP. HCM Zentrum • Investitionen mit Wachstumspotenzial


💥 Wichtigste Aktiva

⭐ Starten Sie in einem neuen Projekt von einem der wichtigsten Entwickler der Region TNE Emerald Garden VIEW
⭐ Lage in đeng Nguyen Shí Thanh, Thuen An – in der Nähe der wichtigsten Infrastrukturzentren des TNE Emerald Garden VIEW
⭐ Mit dem TP verbunden. HCM Zentrum, Industrieparks und Transport - U-Bahn, Autobahnen EMERALD GARDEN VIEW
⭐ 100% Immobilien "sая hаяng" - langfristig für alle Eigentümer von TNE EMERALD GARDEN VIEW
⭐ Ergebnis Gelegenheit: Wertwachstum + Vermietung


🏙 Über das Projekt

🔸 2 Türme von 25 Etagen, ca. 2000+ Appartements
📅 Lieferung der Anlage - 2. Quartal 2028 TNE EMERALD GARDEN VIEW
📐 Bereich: ca. 36–83 m2 (1–3 Schlafzimmer Optionen)
Alle Wohnungen mit Balkonen / Loggias und durchdachtes Layout von TNE Emerald Garden VIEW


🏡 Infrastruktur (zu leben und mieten)

✔ Grüne Zonen und Sky Garden
✔ Schwimmbad Erwachsene und Kinder
✔ Gym & SRA, VBQ-Zonen, Spielplätze
✔ Gemeinschaftsräume und Kommunikationszone
✔ Verkehr Zugänglichkeit zu Aeon Mall, bënh viën quнаяc tная & KCN VISIR, LotteMart/Aeon TNE EMERALD GARDEN VIEW+ 1


💰 Preise und Teilnahmebedingungen

🔹 Eintrittsschwelle - ab $54.000
📆 Verkaufsstart: 20. Dezember - limitierte beste Lose
💳 Kaution für die Teilnahme am Vorverkauf: $1.200 USD (fixiert das Recht der ersten Wahl)
💸 Installation bis 3 Jahre - flexible Zahlung vor Lieferung
🏠 Zu einem frühen Zeitpunkt – maximales Wachstumspotenzial


📊 Investitionsattraktionen

📈 Das Potenzial, das Kostenwachstum weiter vor dem Hintergrund der Entwicklung der Infrastruktur der führenden Metropole zu liefern.
📈 Die Verschlechterung der Kaufkraft von Primär Losen macht den Einstieg besonders rentabel.

💼 Ein Paket, das sowohl für eigene Wohn- als auch für passive Mieteinkommen geeignet ist.


📍 Standortvorteile

🚗 10 Minuten zu U-Bahn/Logistik Naben
🚗 Schneller Zugang zu Industrieparks und Arbeitsplätzen
🛒 In Schritt - Einkaufszentren, Dienstleistungen und Erholungsgebiete Emirates Garden View


📲 Bereit, viel für einen Gewinn zu wählen?

📞Schreiben und ich werde helfen:
✔ Wählen Sie die beste Option für Ihr Budget
✔ Rentabilität und Kosten berechnen
✔ Besichtigung und Buchung organisieren
✔ Begleitung

🌟 Die Anzahl der besten Wohnungen ist streng limitiert - gehen Sie zu Beginn und fix günstige Bedingungen!

Standort auf der Karte

Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Emerald Garden View
Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam
von
$54,000
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Es wurden keine ähnlichen Komplexe in Vietnam gefunden. Erweiterte Suche verwenden
Realting.com
Gehen