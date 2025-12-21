Wohnkomplex Emerald Garden View

🌿Ferienwohnungen in Emerald Garden View - Start in Thuжn An (Xo Chi Minh City) 🇻🇳

📍 Komfortklasse am TP. HCM Zentrum • Investitionen mit Wachstumspotenzial



💥 Wichtigste Aktiva

⭐ Starten Sie in einem neuen Projekt von einem der wichtigsten Entwickler der Region TNE Emerald Garden VIEW

⭐ Lage in đeng Nguyen Shí Thanh, Thuen An – in der Nähe der wichtigsten Infrastrukturzentren des TNE Emerald Garden VIEW

⭐ Mit dem TP verbunden. HCM Zentrum, Industrieparks und Transport - U-Bahn, Autobahnen EMERALD GARDEN VIEW

⭐ 100% Immobilien "sая hаяng" - langfristig für alle Eigentümer von TNE EMERALD GARDEN VIEW

⭐ Ergebnis Gelegenheit: Wertwachstum + Vermietung



🏙 Über das Projekt

🔸 2 Türme von 25 Etagen, ca. 2000+ Appartements

📅 Lieferung der Anlage - 2. Quartal 2028 TNE EMERALD GARDEN VIEW

📐 Bereich: ca. 36–83 m2 (1–3 Schlafzimmer Optionen)

Alle Wohnungen mit Balkonen / Loggias und durchdachtes Layout von TNE Emerald Garden VIEW



🏡 Infrastruktur (zu leben und mieten)

✔ Grüne Zonen und Sky Garden

✔ Schwimmbad Erwachsene und Kinder

✔ Gym & SRA, VBQ-Zonen, Spielplätze

✔ Gemeinschaftsräume und Kommunikationszone

✔ Verkehr Zugänglichkeit zu Aeon Mall, bënh viën quнаяc tная & KCN VISIR, LotteMart/Aeon TNE EMERALD GARDEN VIEW+ 1



💰 Preise und Teilnahmebedingungen

🔹 Eintrittsschwelle - ab $54.000

📆 Verkaufsstart: 20. Dezember - limitierte beste Lose

💳 Kaution für die Teilnahme am Vorverkauf: $1.200 USD (fixiert das Recht der ersten Wahl)

💸 Installation bis 3 Jahre - flexible Zahlung vor Lieferung

🏠 Zu einem frühen Zeitpunkt – maximales Wachstumspotenzial



📊 Investitionsattraktionen

📈 Das Potenzial, das Kostenwachstum weiter vor dem Hintergrund der Entwicklung der Infrastruktur der führenden Metropole zu liefern.

📈 Die Verschlechterung der Kaufkraft von Primär Losen macht den Einstieg besonders rentabel.

💼 Ein Paket, das sowohl für eigene Wohn- als auch für passive Mieteinkommen geeignet ist.



📍 Standortvorteile

🚗 10 Minuten zu U-Bahn/Logistik Naben

🚗 Schneller Zugang zu Industrieparks und Arbeitsplätzen

🛒 In Schritt - Einkaufszentren, Dienstleistungen und Erholungsgebiete Emirates Garden View



📲 Bereit, viel für einen Gewinn zu wählen?

📞Schreiben und ich werde helfen:

✔ Wählen Sie die beste Option für Ihr Budget

✔ Rentabilität und Kosten berechnen

✔ Besichtigung und Buchung organisieren

✔ Begleitung

🌟 Die Anzahl der besten Wohnungen ist streng limitiert - gehen Sie zu Beginn und fix günstige Bedingungen!