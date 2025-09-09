  1. Realting.com
  2. Vereinigte Staaten von Amerika
  3. Miami
  4. Hütte Kuća 200 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica

Hütte Kuća 200 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$2,347
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28231
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Staaten von Amerika
  • Region / Bundesland
    Florida
  • Nachbarschaft
    Miami-Dade County
  • Stadt
    Miami

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Izdaje se porodična kuća površine 220m², pažljivo uređena i dekorisana u rustičnom stilu, koja odiše toplinom i šarmom. Enterijer je osmišljen tako da spaja komfor i eleganciju – veliki dnevni boravak sa trpezarijom i kuhinjom, tri prostrane spavaće sobe, moderno kupatilo, dodatna prostorija i dvije odvojene ostave obezbjeđuju savršen raspored i funkcionalnost. ✨ Svaki detalj enterijera pažljivo je biran kako bi se postigla udobnost i prijatan ambijent, dok rustični elementi daju posebnu toplinu i osjećaj doma. 🌳 Eksterijer upotpunjuje kultivisano dvorište, uređeno s puno pažnje, koje pruža mir i prostor za uživanje na otvorenom – idealno za porodična druženja, djecu i trenutke opuštanja. 📍 Lokacija je mirna, a u neposrednoj blizini se nalaze škola, vrtić i dom zdravlja, što čini ovu kuću savršenim izborom za porodični život.

Standort auf der Karte

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Hütte Family house with sea view, Sutomore - Brca
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$146,701
Hütte Kuća 260 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$184,257
Hütte Kuća 360 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$2,347
Hütte Kuća 130 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$528,125
Hütte Kuća 65 m² na Prodaju – Ada Bojana, Ulcinj
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$152,569
Sie sehen gerade
Hütte Kuća 200 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$2,347
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Hütte Kuća 200 m² na Prodaju – Podgorica
Hütte Kuća 200 m² na Prodaju – Podgorica
Hütte Kuća 200 m² na Prodaju – Podgorica
Hütte Kuća 200 m² na Prodaju – Podgorica
Hütte Kuća 200 m² na Prodaju – Podgorica
Alle anzeigen Hütte Kuća 200 m² na Prodaju – Podgorica
Hütte Kuća 200 m² na Prodaju – Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$533,993
Na prodaju kuća površine 200 m2, u Donjim Kokotima, sagrađena na placu od 1200 m2. Kuća ima četiri spavaće sobe. Prodaje se namještena. Pored kuće nalazi se ljetnjikovac površine 40 m2,  a u dvorištu je bazen 8 x 4 m. Dvorište je ograđeno , a u njemu se nalazi parking prostor za 6 do 8 automobila
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Hütte Kuća 330 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Hütte Kuća 330 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Hütte Kuća 330 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Hütte Kuća 330 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Hütte Kuća 330 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Alle anzeigen Hütte Kuća 330 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Hütte Kuća 330 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$2,347
Na odlicnoj lokaciji u Tolosima, izdajemo lijepo opremljenu kuću površine 330m², koja se nalazi na kultivisanom placu od 1000m². Idealna je za sve koji žele udoban i miran život, uz blizinu svih potrebnih sadržaja. Karakteristike nekretnine: Površina kuće: 330m² Površina placa: 1000m² Struk…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Hütte Kuća 100 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Hütte Kuća 100 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Hütte Kuća 100 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Hütte Kuća 100 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Hütte Kuća 100 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Alle anzeigen Hütte Kuća 100 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Hütte Kuća 100 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$146,701
Porodična kuća nalazi se u mjestu Brca - Sutomore. Ima dvije etaže i otvoren pogled na more. Udaljenost od plaže je na svega 330m vazdušne linije. Na prizemlju se nalaze dvije spavaće sobe, dok su na prvom spratu kuhinja sa trpezarijim i velika dnevna soba. Na drugom spratu nalaze se još dv…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Vereinigte Staaten von Amerika
Immobilienkauf in den USA: Was ausländische Investoren wissen müssen
09.09.2025
Immobilienkauf in den USA: Was ausländische Investoren wissen müssen
Wem wird am häufigsten ein US-Visum verweigert? Aktuelle Bounce-Statistiken
16.05.2025
Wem wird am häufigsten ein US-Visum verweigert? Aktuelle Bounce-Statistiken
Wie hoch sind die Kosten für die Instandhaltung von Wohnraum in den USA? Wir sprechen über die Grundsteuer
14.05.2025
Wie hoch sind die Kosten für die Instandhaltung von Wohnraum in den USA? Wir sprechen über die Grundsteuer
Die 10 besten US-Städte zum Leben: ein ausführlicher Leitfaden
03.02.2025
Die 10 besten US-Städte zum Leben: ein ausführlicher Leitfaden
So erhalten Sie eine US-Greencard 2026: Wann Sie einen Antrag stellen müssen, was zu beachten ist und warum sie abgelehnt werden kann
09.10.2024
So erhalten Sie eine US-Greencard 2026: Wann Sie einen Antrag stellen müssen, was zu beachten ist und warum sie abgelehnt werden kann
Bildung in den USA: alle Ebenen, Merkmale und Top-Bildungseinrichtungen
18.09.2024
Bildung in den USA: alle Ebenen, Merkmale und Top-Bildungseinrichtungen
«Nur Verdienst und Inflationsschutz — keine weiteren Vorteile». Wie kann ein Ausländer in den US-Immobilienmarkt investieren und was sollte man dabei beachten?
31.10.2022
«Nur Verdienst und Inflationsschutz — keine weiteren Vorteile». Wie kann ein Ausländer in den US-Immobilienmarkt investieren und was sollte man dabei beachten?
Alle Veröffentlichungen anzeigen