Residential complex Upper House with views of Dubai Marina, lakes and golf courses, with many amenities and infrastructure, JLT, Dubai, UAE

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €403,351

29–35 m² 4

Kapitulation vor: 2024

KOSTENLOSE EINREICHUNG VON ECHTEN STAATEN. HILFE BEI DER FORMIERUNG DES WOHNVISS. Einzigartige moderne Wohnung mit 2 Schlafzimmern in einem raffinierten Stil zu einem Schnäppchenpreis! Möchten Sie eine Wohnung in Dubai kaufen? Tolle Idee! Wir helfen Ihnen bei der Umsiedlung und Registrierung des Wohnsitzes! Wir stellen Ihnen Folgendes zur Verfügung: - Eine Auswahl der besten Apartments von zuverlässigen Entwicklern; - Gewährleistung des jährlichen Kapitaleinkommens; - Zinsfreie Rate für 7 Jahre; - Kostenlose rechtliche Unterstützung; - Garantierte Übertragungssicherheit bei einer Transaktion; - Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln; - Wir werden das Objekt persönlich in Dubai oder online zeigen; - Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln. Catch Residences von IGO — ist ein neuer Komplex in der Jumeirah Village Circle Community ( JVC ). Das Projekt wurde vom sonnenverwöhnten Stil von Wohnvierteln in den USA inspiriert. Alle Wohneinheiten verfügen über einen eigenen Balkon mit Wohnräumen im Innen- und Außenbereich. Die Apartments sind in hellen Farben gehalten, die Böden bestehen aus italienischem Porzellansteinzeug und moderne hochwertige Geräte sind in der Küche installiert. VORTEILE VON LCD: - Sonnenterrasse im Miami-Stil mit schicken Kabinen und Sonnenliegen; - Geräumiger Pool für Erwachsene + Kinder; - Modernes Fitnessstudio und Fitnesscenter; - Ein Garten zum Grillen mit Erholungsgebieten für die ganze Familie; - Ein Spielbereich für Bewohner mit Tischtennis, Tischtennis und sozialen Zonen; - Ein öffentlicher Mehrzweckraum mit flexiblem Layout für öffentliche Veranstaltungen, Partys, einen Fernsehraum und eine Saftbar. EINFACH DER STANDORT: - 15 Minuten zum JBR-Strand; - 18 Minuten nach Palma Jumeirah; - 17 Minuten zum Einkaufszentrum Marina; - 25 Minuten nach Burj Khalifa; - 38 Minuten zum internationalen Flughafen Dubai. RUFEN, SCHREIBEN SIE FÜR KOSTENLOSE BERATUNG!