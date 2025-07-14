  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Dubai
  Wohnung in einem Neubau VILLA DEL GAVI

Wohnung in einem Neubau VILLA DEL GAVI

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Preis auf Anfrage
;
2
ID: 33082
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 16.12.25

Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis

Über den Komplex

English English

Villa del Gavi bietet eine große Auswahl an Häusern, die jedem Lebensstil entsprechen, von schicken Apartments bis zu ultra-luxuriösen Villen am Wasser. Alle Einheiten sind durchdacht entworfen, um Raum, Licht und Ansichten zu optimieren.

  • Private Villen mit direktem Zugang zum Strand
  • Anpassbare Etagen mit Gärten und Pools
  • Große Wohnräume über 5.000 qm

Standort auf der Karte

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
