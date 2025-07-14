  1. Realting.com
Wohnkomplex Sobha Hartland II-master community in 10min from Downtown Dubai

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$514,000
;
9
ID: 33298
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 08.03.26

Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    58

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Sobha Hartland II ist die nächstgelegene Hauptgemeinschaft in Downtown Dubai, mit Blick auf Ras Al Khor Wildlife Sanctuary, Creek Harbour und die Skyline in der Innenstadt 🏙️🌿

Spread über 8 Millionen sq.ft, bietet die Gemeinde:
🏗️ 13 Hochrangige Türme – 1 bis 4 Schlafzimmer Wohnungen
🏡 122 Villen – 5 & 6 Schlafzimmer + 11 exklusive Villen mit 7 Schlafzimmern im Herzen der Gemeinde
💚 1 Million sq.ft von angelegten Grünflächen +10.000 Bäume
🌊 3 Kristall Lagos
🎯 40+ Städte der Weltklasse
🏫 Internationale Schule, 🕌 3 Moscheen, 🏢 Unternehmensbüro, 🛍️ Einkaufszentrum mit Einzelhandel auf Podiumsebene

📅 Handover Timeline:
* Villen: Dez 2025 & 2026
* Riverside Crescent Towers: 2027
* Skyscape Collection: 2028
* Skyvue Residences: 2029
* Skyvue Altier (The Last Launch) – 77 Floors | Burj Khalifa Ansicht: Juni 2030

Eine voll integrierte Gemeinschaft, in der Luxus mit der Natur verbindet — nur wenige Minuten von Downtown Dubai 🌆✨
Burj Khalifa, Dubai Mall-12 Minuten mit dem Auto
Ras Al Khor Wildlife Sanctuary-5 Minuten
Dubai Creek Harbour-8 Minuten
Dubai Healthcare City- 8 Minuten
DXB International Airport-20 Minuten
DWC Al Maktoum International Airport-35 min

💳 Zahlungsplan: 60/40
60% während des Baus
40% der Fertigstellung

Standort auf der Karte

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
