Wohnkomplex Sobha Hartland II-master community in 10min from Downtown Dubai

Sobha Hartland II ist die nächstgelegene Hauptgemeinschaft in Downtown Dubai, mit Blick auf Ras Al Khor Wildlife Sanctuary, Creek Harbour und die Skyline in der Innenstadt 🏙️🌿

Spread über 8 Millionen sq.ft, bietet die Gemeinde:

🏗️ 13 Hochrangige Türme – 1 bis 4 Schlafzimmer Wohnungen

🏡 122 Villen – 5 & 6 Schlafzimmer + 11 exklusive Villen mit 7 Schlafzimmern im Herzen der Gemeinde

💚 1 Million sq.ft von angelegten Grünflächen +10.000 Bäume

🌊 3 Kristall Lagos

🎯 40+ Städte der Weltklasse

🏫 Internationale Schule, 🕌 3 Moscheen, 🏢 Unternehmensbüro, 🛍️ Einkaufszentrum mit Einzelhandel auf Podiumsebene

📅 Handover Timeline:

* Villen: Dez 2025 & 2026

* Riverside Crescent Towers: 2027

* Skyscape Collection: 2028

* Skyvue Residences: 2029

* Skyvue Altier (The Last Launch) – 77 Floors | Burj Khalifa Ansicht: Juni 2030

Eine voll integrierte Gemeinschaft, in der Luxus mit der Natur verbindet — nur wenige Minuten von Downtown Dubai 🌆✨

Burj Khalifa, Dubai Mall-12 Minuten mit dem Auto

Ras Al Khor Wildlife Sanctuary-5 Minuten

Dubai Creek Harbour-8 Minuten

Dubai Healthcare City- 8 Minuten

DXB International Airport-20 Minuten

DWC Al Maktoum International Airport-35 min



💳 Zahlungsplan: 60/40

60% während des Baus

40% der Fertigstellung