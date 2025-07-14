Wohnung in einem Neubau Möblierte Wohnungen mit 10-jährigem Ratenzahlungsplan in Business Bay

Exklusive, voll möblierte Wohnungen in Business Bay Dubai

Business Bay, Dubais wichtigstes Geschäfts- und Lifestyle-Zentrum, ist ein pulsierender Stadtteil, der luxuriöses Wohnen nahtlos mit einem florierenden Geschäftsumfeld verbindet. Business Bay ist für seine ikonische Skyline bekannt und bietet eine Mischung aus Wohntürmen von Weltklasse, hochmodernen Büroflächen und exklusiven Einzelhandelsgeschäften. Durch die strategische Lage am Dubai Canal bietet es einen atemberaubenden Blick auf das Wasser und einfachen Zugang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten, darunter der Burj Khalifa und Downtown Dubai. Mit einer Vielzahl an gehobenen Restaurants, stilvollen Cafés und Freizeitzielen ist Business Bay ein dynamisches urbanes Reiseziel, das sich perfekt für Berufstätige, Familien und Investoren eignet, die einen modernen und gehobenen Lebensstil im Herzen von Dubai suchen.

Die Wohnungen zum Verkauf in Business Bay Dubai sind strategisch günstig gelegen und bieten Zugang zur Sheikh Zayed Road, Al Khail Road, Al-A'amal Street und Al Asayel Street. Sie sind nur 5 Minuten von der Marasi Promenade, 9 Minuten vom Burj Khalifa und der Dubai Mall, 10 Minuten vom Dubai Brunnen, 11 Minuten von der Dubai Opera, 11 Minuten vom Museum of The Future, 14 Minuten von der Coca-Cola Arena, 16 Minuten vom Dubai Internationalen Flughafen, 24 Minuten von der Jumeirah Beach Residence und Dubai Marina, 35 Minuten vom Al Maktoum Internationalen Flughafen entfernt.

Das Projekt verfügt über einen beeindruckenden 102-stöckigen Turm mit einer ikonischen Außenfassade aus hochwertigen Materialien, darunter hochwertiger Marmor, Details aus gebürstetem Gold und luxuriöse Oberflächen wie weißer und goldener Marmor und Akzente aus Kohlefaser. Das Design verbindet Eleganz und Funktionalität mit atemberaubender Ästhetik. Die Bewohner können über 40 erstklassige Annehmlichkeiten genießen, darunter einen privaten Pool in jeder Wohnung, einen Infinity-Pool mit Blick auf den Kanal, ein Skyline-Spa und einen Dachgarten. Es gibt auch einen Wellnessclub, ein Wassergymnastikstudio, Partyräume im Innen und Außenbereich, eine Meditationsplattform am Himmel und mehrere Lounges. Zu den Freizeiteinrichtungen gehören ein Bowlingcenter, Minigolf, Cross-Fit-Zonen, eine Zumba-Plattform, ein Piano-Walk und eine Musikplattform. Sportbegeisterte können auf Trainingsplätze für Cricket, Badminton, Basketball und Tennis zugreifen. Zu den familienfreundlichen Einrichtungen gehören Kinderspielplätze, eine Trampolinzone, eine Kindertagesstätte und ein Kinder-Oasenpool. Zusätzliche Annehmlichkeiten wie ein Businesscenter, eine Bibliothek, ein Schönheitssalon, eine Gesundheitsbar und ein Bereitschaftsdienst für Ärzte sorgen für einen luxuriösen und abgerundeten Lebensstil.

Das Projekt bietet Studios sowie Ein-, Zwei-, Drei-, Vier- und Fünf-Schlafzmmer-Wohnungen mit einer Innenausstattung, die Luxus und Eleganz neu definiert. Jede Wohneinheit ist vollständig mit Möbeln der Marke Exquisite Dolce Vita ausgestattet, die aus hochwertigen italienischen Materialien gefertigt wurden und mit viel Liebe zum Detail gestaltet wurden. Die Innenräume verfügen über Einbauschränke, die stilvoll gestaltet sind, um den Raum zu maximieren, und Küchen, die mit hochwertigen Haushaltsgeräten ausgestattet sind und Funktionalität mit Raffinesse verbinden. Die Wohnräume sind mit luxuriösen Oberflächen ausgestattet, darunter Marmorböden, Akzente aus edlem Holz und Leinenvorhänge mit hoher Fadenzahl, während die Badezimmer mit hochwertigen italienischen Armaturen ausgestattet sind. Darüber hinaus ist jede Wohnung mit fortschrittlicher Intelligenter Haustechnik ausgestattet, die eine nahtlose Steuerung von Beleuchtung, Klima und Sicherheit ermöglicht, um den Komfort und das moderne Wohnen zu verbessern. Jedes Element, von den umwandelbaren Küchen bis hin zu den opulenten gerillten Türen mit goldenen Details, verkörpert einen außergewöhnlichen handwerklichen Standard und schafft eine Umgebung von unvergleichlichem Komfort und raffinierter Schönheit.

