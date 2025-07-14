Wohnung in einem Neubau Mercedes-Benz Places by Binghatti — Downtown Dubai

Mercedes-Benz Places by Binghatti — Downtown Dubai

Iconisch design, gemaakt om in te wonen. Deze merkresidenties vertalen Mercedes-Benz’ “Sensual Purity” naar architectuur: strakke lijnen, vloeiende vormen en serene, lichtovergoten interieurs. Kies uit ruime woningen met 2–4 slaapkamers en signature penthouses met weidse Downtown-zichten, op enkele passen van Burj Khalifa en Dubai Mall.

Verwacht: verfijnde materialen, intelligente plattegronden en doordachte technologie die comfort vooropstelt — van lobby tot privéwoning. Conciërgeservice, zorgvuldig gecureerde wellnessruimtes, residents’ lounges en hoogwaardige voorzieningen maken het geheel af.

Hoogtepunten

Residenties: 2–4 slpks & signature penthouses

Design: Mercedes-Benz “Sensual Purity”, elegante afwerkingen

Uitzichten: panorama’s over Downtown & Burj Khalifa

Lifestyle: hotelstyle conciërge, wellnessfaciliteiten, lounges

Technologie: klaar voor smart home, discrete verlichting, akoestisch comfort

Locatie: op steenworp van Dubai Mall; DIFC op enkele minuten

Beperkte beschikbaarheid. Word eigenaar van een verzameladres waar vakmanschap, comfort en rust standaard zijn.

Registreer uw interesse vandaag.