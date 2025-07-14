  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Dubai
  4. Wohnung in einem Neubau Mercedes-Benz Places by Binghatti — Downtown Dubai

Wohnung in einem Neubau Mercedes-Benz Places by Binghatti — Downtown Dubai

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$3,19M
MwSt.
;
Premium Premium
14 1
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 32692
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 22.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    65

Über den Komplex

Mercedes-Benz Places by Binghatti — Downtown Dubai
Iconisch design, gemaakt om in te wonen. Deze merkresidenties vertalen Mercedes-Benz’ “Sensual Purity” naar architectuur: strakke lijnen, vloeiende vormen en serene, lichtovergoten interieurs. Kies uit ruime woningen met 2–4 slaapkamers en signature penthouses met weidse Downtown-zichten, op enkele passen van Burj Khalifa en Dubai Mall.
Verwacht: verfijnde materialen, intelligente plattegronden en doordachte technologie die comfort vooropstelt — van lobby tot privéwoning. Conciërgeservice, zorgvuldig gecureerde wellnessruimtes, residents’ lounges en hoogwaardige voorzieningen maken het geheel af.

Hoogtepunten

  • Residenties: 2–4 slpks & signature penthouses

  • Design: Mercedes-Benz “Sensual Purity”, elegante afwerkingen

  • Uitzichten: panorama’s over Downtown & Burj Khalifa

  • Lifestyle: hotelstyle conciërge, wellnessfaciliteiten, lounges

  • Technologie: klaar voor smart home, discrete verlichting, akoestisch comfort

  • Locatie: op steenworp van Dubai Mall; DIFC op enkele minuten

Beperkte beschikbaarheid. Word eigenaar van een verzameladres waar vakmanschap, comfort en rust standaard zijn.
Registreer uw interesse vandaag.

Standort auf der Karte

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

Video-Review von wohngebäude Mercedes-Benz Places by Binghatti — Downtown Dubai

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohngebäude Billionaire Sky Penthouse Jacob & Co Binghatti
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$202,41M
Wohnanlage Ghost by Binghatti
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$269,066
Wohnanlage New high-rise residence Me Do Re 2 with swimming pools close to a golf club and a British school, in JLT, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$692,568
Wohnanlage Alta
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$441,644
Wohnanlage BEACHFRONT LIVING BY SELECT GROUP / Six Sense Residences
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$2,92M
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Mercedes-Benz Places by Binghatti — Downtown Dubai
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$3,19M
MwSt.
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Golf Ridges at Sobha One
Wohnanlage Golf Ridges at Sobha One
Wohnanlage Golf Ridges at Sobha One
Wohnanlage Golf Ridges at Sobha One
Wohnanlage Golf Ridges at Sobha One
Alle anzeigen Wohnanlage Golf Ridges at Sobha One
Wohnanlage Golf Ridges at Sobha One
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,83M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 66
Renommierte Apartments im neuen Komplex Golf Ridges im Sobha One in Ras Al Khor! Tolle Wohn- und Investitionsmöglichkeit! Rendite ab 10 %! Die Wohnungen sind mit Einbaumöbeln ausgestattet! Ratenzahlung 0%! Fälligkeitsdatum - 4 Quartale. 2026 Ausstattung: 18-Loch-Golfplatz, Clubhaus, Grillp…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
TOP TOP
Wohngebäude Aurea by Emaar
Wohngebäude Aurea by Emaar
Wohngebäude Aurea by Emaar
Wohngebäude Aurea by Emaar
Wohngebäude Aurea by Emaar
Alle anzeigen Wohngebäude Aurea by Emaar
Wohngebäude Aurea by Emaar
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$638,269
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2030
Aurea by Emaar — Rashid Yachts & Marina (RYM) Boutique wonen aan het water in Dubai’s toonaangevende marina. Aurea biedt serene, lichtovergoten 1–3-slaapkamerappartementen (met enkele grotere indelingen) langs landschappelijke promenades, met marinazichten en resort-achtige voorzieningen—va…
Immobilienagentur
PSI Real Estate LLC
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence Water Way with swimming pools and parks close to Downtown Dubai, Meydan, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Water Way with swimming pools and parks close to Downtown Dubai, Meydan, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Water Way with swimming pools and parks close to Downtown Dubai, Meydan, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Water Way with swimming pools and parks close to Downtown Dubai, Meydan, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Water Way with swimming pools and parks close to Downtown Dubai, Meydan, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage New residence Water Way with swimming pools and parks close to Downtown Dubai, Meydan, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Water Way with swimming pools and parks close to Downtown Dubai, Meydan, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$602,636
Wir bieten qualitativ hochwertige Apartments mit malerischen Blick auf die Stadt, Dubai Creek, Burj Khalifa, den Kanal und die Lagune.Die Residenz verfügt über einen Fitnessraum, Pools, Sportplätze, Parks und Lounge-Bereiche.Abschluss - 4. Quartal 2026.Ausstattung und Ausstattung im Haus Küc…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Vereinigte Arabische Emirate
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
14.07.2025
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
20.06.2025
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
11.01.2025
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
23.12.2024
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
17.12.2024
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
17.10.2024
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
03.10.2024
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
Alle Veröffentlichungen anzeigen