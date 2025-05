Wohnkomplex New residential complex Floarea Grande with excellent amenities in Arjan-Dubailand, UAE

Willkommen in Floareá Grandé, einem Wohnprojekt, das die höchsten Standards von Qualität, innovativem Design und unerreichtem Komfort verkörpert. Das Hotel liegt im renommierten Arjan-Bereich, bietet eine makellose Kombination aus moderner Architektur, durchdachten Innenräumen und erstklassigen Annehmlichkeiten, wodurch jeder Moment mit Harmonie und Raffinesse gefüllt ist.

Floareá Grandé Residenzen sind geräumige Apartments mit 1-3 Schlafzimmern. Boden aus hochwertigen europäischen Fliesen, Einbauschränke in einer Kombination aus Glas und Holz, Designer-Innenräume mit luxuriösen Akzenten - all das schafft ein Gefühl von absoluter Eleganz. Küchen sind mit eingebauten Geräten von führenden europäischen Marken ausgestattet, und stilvolle Badezimmer mit hochwertigen Sanitärkeramik und exklusiven Finish-Materialien verwandeln sich in echte Ruhe- und Entspannungsbereiche. Mit dem intelligenten Heimsystem mit Sprachsteuerung ALEXA können Sie Beleuchtung, Temperatur, Sicherheit und Multimedia steuern. Geräumige Balkone bieten Blick auf die malerischen Landschaften, und ein vertikaler Garten mit Wasserkaskaden verwandelt den Innenraum in eine grüne Oase.

Für Liebhaber eines aktiven Lebensstils gibt es ein modernes Fitnesscenter, Yoga-Studio, Sauna und Dampfraum, und ein riesiger Pool wird ein idealer Ort zum Entspannen. Familien mit Kindern werden die Spielplätze zu schätzen wissen, und Gourmets werden den gemütlichen Innenhof mit einem Grillplatz zu schätzen wissen.

Zusätzliche Möglichkeiten

Installationen: 50/50

20% - bei Buchung

10% - Juni 2025

10% - Oktober 2025

10% - Februar 2026

50% - bei Projektlieferung

Großes Schwimmbad

Kinderspielzimmer

Gymnasium

Dampfbad und Sauna

Yoga Studio

Clubhaus

BBQ Bereich

Spielplatz

Ausstattung und Ausstattung im HausLage und Infrastruktur in der Nähe

Nähe Dubai Miracle Garden und Butterfly Garden, renommierte Schulen, Top-Krankenhäuser, Einkaufszentren und Restaurants macht das Leben hier bequem und erfüllend. Es bietet einfachen Zugang zu allen wichtigen Sehenswürdigkeiten von Dubai, während die Ruhe und Privatsphäre eines renommierten Wohngebiets genießen.