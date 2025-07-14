Wohnkomplex

Alta View Skyhomes by Object 1 – Leben über Dubai.

Ein 54-stöckiges Wahrzeichen mit Panoramablick & Weltklasse.

Projekt Highlights:

Alta View Skyhomes by Object 1 renoviert modernes Hochhaus in Jumeirah Village Circle (JVC).

Auf 54 Stockwerken bietet dieses architektonische Meisterwerk 499 hochwertige Residenzen – von intelligenten Studios bis hin zu geräumigen 2-Zimmer-Wohnungen – entworfen mit eleganten Ausführungen, raumhohen Fenstern und atemberaubenden Skyline-Ansichten.

Wohnungstypen, Größen & Startpreise

Studios ~ 39 m2 ab 174.000€

1-Schlafzimmer Apartments ~ 67 m2 ab 267.000€

2-Schlafzimmer Apartments ~ 108 m2 ab 380.000€

Flexibler 70/30 Zahlungsplan mit Post-Handover-Installationen.

Geschätzter Abschluss: Q4 2028.

Premium-Leistungen:

Skydeck Infinity Pool mit Panoramablick auf die Stadt.

Modernste Fitness- & Wellness-Zone.

Pools im Lagoon-Stil mit Strandbereichen und schwimmenden Cabanas.

Freiräume im Freien: Grill, Tennis, Cross Fit Zonen, Kinderspielplätze.

Co-Working-Lounges & soziale Hubs.

24/7 Concierge und Sicherheit.

Der Präsident Standort:

Familienfreundliche Gemeinschaft mit Parks, Schulen und Einzelhandel.

5–10 Minuten nach Dubai Marina, Mall of the Emirates und Downtown Dubai.

Gehdistanz zur Circle Mall und lokalen Restaurants.

Ausgezeichnete Anbindung über Sheikh Zayed Road & Al Khail Road.

Investitionen:

Einer der höchsten Türme in JVC mit Wahrzeichenwert.

Hohe Mietnachfrage → liefert bis zu 8–10%.

Freier Besitz für alle Nationalitäten.

Attraktive, flexible Zahlungsoptionen für Investoren und Endbenutzer.

Schlussfolgerung:

Blick auf die Stadt Skyhomes ist mehr als ein Zuhause – es ist ein Lebensstil über den Wolken.

Perfekt für Hausbesitzer, die urbanen Luxus suchen und Investoren auf der Suche nach Kapitalwachstum und starkem ROI.

👉 Sichern Sie Ihre Wohnung heute und erleben Sie Dubai auf neuen Höhen leben!