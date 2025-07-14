  1. Realting.com
Wohnkomplex

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$203,529
26
ID: 27957
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.09.25

Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Backstein
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    54

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Über den Komplex

Alta View Skyhomes by Object 1 – Leben über Dubai.

Ein 54-stöckiges Wahrzeichen mit Panoramablick & Weltklasse.

Projekt Highlights:

Alta View Skyhomes by Object 1 renoviert modernes Hochhaus in Jumeirah Village Circle (JVC).
Auf 54 Stockwerken bietet dieses architektonische Meisterwerk 499 hochwertige Residenzen – von intelligenten Studios bis hin zu geräumigen 2-Zimmer-Wohnungen – entworfen mit eleganten Ausführungen, raumhohen Fenstern und atemberaubenden Skyline-Ansichten.

Wohnungstypen, Größen & Startpreise

  • Studios ~ 39 m2 ab 174.000€

  • 1-Schlafzimmer Apartments ~ 67 m2 ab 267.000€

  • 2-Schlafzimmer Apartments ~ 108 m2 ab 380.000€

Flexibler 70/30 Zahlungsplan mit Post-Handover-Installationen.
Geschätzter Abschluss: Q4 2028.

Premium-Leistungen:

  • Skydeck Infinity Pool mit Panoramablick auf die Stadt.

  • Modernste Fitness- & Wellness-Zone.

  • Pools im Lagoon-Stil mit Strandbereichen und schwimmenden Cabanas.

  • Freiräume im Freien: Grill, Tennis, Cross Fit Zonen, Kinderspielplätze.

  • Co-Working-Lounges & soziale Hubs.

  • 24/7 Concierge und Sicherheit.

Der Präsident Standort:

  • Familienfreundliche Gemeinschaft mit Parks, Schulen und Einzelhandel.

  • 5–10 Minuten nach Dubai Marina, Mall of the Emirates und Downtown Dubai.

  • Gehdistanz zur Circle Mall und lokalen Restaurants.

  • Ausgezeichnete Anbindung über Sheikh Zayed Road & Al Khail Road.

Investitionen:

  • Einer der höchsten Türme in JVC mit Wahrzeichenwert.

  • Hohe Mietnachfrage → liefert bis zu 8–10%.

  • Freier Besitz für alle Nationalitäten.

  • Attraktive, flexible Zahlungsoptionen für Investoren und Endbenutzer.

Schlussfolgerung:

Blick auf die Stadt Skyhomes ist mehr als ein Zuhause – es ist ein Lebensstil über den Wolken.
Perfekt für Hausbesitzer, die urbanen Luxus suchen und Investoren auf der Suche nach Kapitalwachstum und starkem ROI.

👉 Sichern Sie Ihre Wohnung heute und erleben Sie Dubai auf neuen Höhen leben!

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Sie sehen gerade
Wohnkomplex
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
