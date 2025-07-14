  1. Realting.com
Wohnung in einem Neubau Wohnungen mit direktem Meerblick und Ratenzahlung im Dubai Harbour

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$2,78M
;
11
ID: 27829
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    57

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Über den Komplex

Voll möblierte Wohnungen am Wasser mit Ratenzahlung in Dubai Harbour

Dubai Harbour ist ein erstklassiges Reiseziel am Wasser, das luxuriöses Wohnen, Freizeit und Innovation vereint und an der atemberaubenden Küste des Arabischen Golfs liegt. Dubai Harbour ist für seinen ikonischen Yachthafen und seine erstklassigen Yachteinrichtungen bekannt und wurde als lebendiges maritimes Zentrum konzipiert, das gehobene Residenzen, Strandresorts und eine Vielzahl von Einzelhandels-, Gastronomie- und Unterhaltungsmöglichkeiten bietet. Diese Wohngegend am Wasser bietet eine einzigartige Mischung aus städtischem und maritimem Leben mit direktem Zugang zu unberührten Stränden, Panoramablick auf das Meer und der Nähe zu ikonischen Sehenswürdigkeiten wie Palm Jumeirah und Bluewaters Island. Dubai Harbour bietet einen unvergleichlichen Lebensstil für diejenigen, die Luxus, Exklusivität und moderne Annehmlichkeiten suchen.

Die Wohnungen zum Verkauf in Dubai Harbour sind nur 5 Minuten von Dubai Marina und Jumeirah Beach Residence, 7 Minuten von der Sheikh Zayed-Straße, 15 Minuten vom Burj Khalifa und der Dubai Einkaufszentrum, 20 Minuten vom Al Fahidi-Distrikt, 25 Minuten vom Dubai Internationalen Flughafen und 30 Minuten vom Al Maktoum Internationalen Flughafen entfernt.

Das Projekt bietet ein verfeinertes Wohnerlebnis am Meer mit einer Außenfassade, die von der fließenden Eleganz der Wellen inspiriert ist und sich harmonisch in das schimmernde Wasser des Arabischen Golfs einfügt an. Die Bewohner genießen raumhohe Fenster, die eine atemberaubende Aussicht einrahmen und jedes Haus mit natürlichem Licht erfüllen. Die luxuriösen, voll möblierten Wohnungen und Penthäuser sind elegant von Address Resorts gestaltet. Zu den Annehmlichkeiten gehören ein Privatstrand, ein Endlos-Pool mit Nassbereich, schattige Poolbereiche, Sonnenliegen, ein spezielles Kinderbecken und eine Spielzone, Grillhäuschen und ein angelegter Garten zum Entspannen. Im neunten Stock befindet sich ein hochmodernes Fitnesscenter, während im Erdgeschoss Boutiquen und Cafés untergebracht sind. Die Anlage bietet außerdem direkten Zugang zu einer belebten Promenade mit Geschäften und Restaurants, nur wenige Schritte von einem Yachthafen und einem Yachtclub entfernt an. Das Projekt wurde mit nachhaltigen Merkmalen wie einer weitläufigen einheimischen Landschaftsgestaltung, fortschrittlicher Abfallwirtschaft und Parkplätzen für Elektrofahrzeuge ausgestattet und legt den Schwerpunkt auf umweltbewusstes Luxuswohnen. Es befindet sich auf einer exklusiven Insel und bietet schnellen Zugang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten und der Sheikh Zayed Road, was es zu einem zentralen und dennoch ruhigen Rückzugsort macht an.

Das Projekt bietet ein gehobenes Wohnerlebnis mit sorgfältig gestalteten Ein-, Zwei- und Dreizimmerwohnungen, die jeweils voll möbliert und mit der charakteristischen Eleganz von Address Resorts ausgestattet sind. Jede Wohnung verfügt über hochwertige Küchengeräte und Einbauschränke, die Funktionalität und Raffinesse nahtlos miteinander verbinden. Großzügige, raumhohe Fenster tauchen die Innenräume in natürliches Licht und unterstreichen die offenen, fließenden Grundrisse, die sowohl Komfort als auch Stil in den Vordergrund stellen. Die Hauptschlafzimmer verfügen über begehbare Kleiderschränke und ein eigenes Bad, die sowohl Privatsphäre als auch Komfort bieten. Die Innenräume umfassen ausgewiesene Bereiche zum Essen, Entspannen und für Unterhaltung und bieten Balkone mit faszinierenden Ausblicken. Jedes Detail – von hochwertigen Materialien bis hin zu modernen Oberflächen – wurde sorgfältig ausgewählt, um eine harmonische Wohnumgebung zu schaffen, die luxuriöse Ruhe am Meer ausstrahlt und eine herausragende Wahl für diejenigen darstellt, die einen außergewöhnlichen Lebensstil in Dubai mit einer nahtlosen Mischung aus Luxus und Funktionalität suchen.


DXB-00161

Standort auf der Karte

Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
