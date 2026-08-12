Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Oblast Odessa
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Oblast Odessa, Ukraine

;
Odessa
2903
Lymanka
63
Tschornomorsk
8
3 744 immobilienobjekte total found
Penthouse 5 zimmer in Odessa, Ukraine
Penthouse 5 zimmer
Odessa, Ukraine
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 989 m²
Stockwerk 7/3
Einzigartiges 3-stöckiges Penthouse im Zentrum von OdesaEin einzigartiges 3-stöckiges Pentho…
$3,00M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
English
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 78 m²
Soll eine stilisierte 2-Zimmer-Wohnung von 78 m 2 in der Premium-Atmosphäre in der Cultural …
$220,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BPS Consulting
Sprachen
English, Русский, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 47 m²
37112 Ich werde eine geräumige Ein-Zimmer-Wohnung im Consul LCD verkaufen. Gesamtfläche von …
$160,000
Eine Anfrage stellen
DD CO DEDD CO DE
Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 140 m²
Nr. 1893. Wir bieten Ihnen zum Verkauf eine geräumige Wohnung einen Schritt entfernt von pl.…
$165,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 15 m²
36889 Zum Verkauf 1-Zimmer-Wohnung in der Wohnanlage Pervomaisky, nur 400 Meter vom Meer ent…
$12,800
Eine Anfrage stellen
Zimmer in Odessa, Ukraine
Zimmer
Odessa, Ukraine
Fläche 10 m²
Nr. 5054. Wir bieten ein Zimmer auf Moldavanka auf der Straße zu verkaufen. Und. Kutuzakiya.…
$7,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 32 m²
38455 Ein Studio mit fertigen Reparaturen in der Wohnanlage Acropolis-3, Sektion A wird zum …
$67,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 116 m²
ANHANG Wir bieten zum Verkauf eine Dreizimmerwohnung in der Wohnanlage "Console" auf der Pis…
$100,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 42 m²
37946 Verkauf von 1-Zimmer-Wohnung in der Wohnanlage "Mikhailovsky Stadt", Moldavanka. Die W…
$51,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 25 m²
34,062. Ich werde eine separate 1-Zimmer-Wohnung mit einem Balkon in einem gemieteten Haus v…
$21,500
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 24 m²
33273 Ich werde ein 1-Zimmer-Wohnung mit Renovierung in Via Roma Wohnanlage verkaufen. Die G…
$44,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 20 m²
26507 Ich werde eine 1-Zimmer-Wohnung in der N. Borovskiy Street verkaufen. Moderne Renovier…
$18,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 74 m²
31326 Ich werde eine Wohnung in einem neuen Haus auf Pädagogisch verkaufen. Gesamtfläche von…
$115,000
Eine Anfrage stellen
Zimmer in Odessa, Ukraine
Zimmer
Odessa, Ukraine
Fläche 9 m²
36326. Zu verkaufen Zimmer mit Reparatur und Möbel in einer Gemeinschaftswohnung Wir bieten…
$8,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Lymanka, Ukraine
Wohnung
Lymanka, Ukraine
Fläche 43 m²
35855 Zu verkaufen Wohnung in der Wohnanlage Rosenthal. Gashaus. Die Gesamtfläche beträgt 43…
$43,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 41 m²
ANHANG Wohnung im Wohnviertel von Kadorr City an der Krasnov Straße. Reparaturen von Bauherr…
$69,706
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 42 m²
25247 Ich werde eine Einzimmerwohnung in der Wohnanlage Derby Style House auf der Fontana St…
$39,500
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 46 m²
17836 Ich verkaufe ein Zwei-Zimmer-Wohnung auf Pishonovskaya. Das Hotel liegt im Innenhof mi…
$28,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 43 m²
24836 Ich werde eine Einzimmerwohnung in Chernomorka verkaufen. Die Gesamtfläche beträgt 43 …
$43,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 57 m²
36768. Zwei-Zimmer-Wohnung in einem neuen Wohnviertel Cadorr zu verkaufen. 60. Pearl. Schöne…
$122,800
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 42 m²
26846 Ich werde ein 1-Zimmer-Wohnung in der LCD Marine Symphony verkaufen. Es befindet sich …
$75,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 36 m²
32235 Zu verkaufen 1-Zimmer-Wohnung in einem neuen gemieteten Haus auf Sechenov / Novoselsky…
$48,200
Eine Anfrage stellen
Zimmer in Odessa, Ukraine
Zimmer
Odessa, Ukraine
Fläche 19 m²
Nr. 4413. . Zimmer zu verkaufen in 3 - Zimmerwohnung auf der Straße. Staroportofrankovskaya.…
$17,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 37 m²
34085 2-Zimmer-Wohnung in Stalinka im Stadtzentrum zu verkaufen. Gesamtfläche von 37 qm. Ein…
$29,900
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 76 m²
34147 Ich werde eine 2-Zimmer-Wohnung auf dem Brunnen verkaufen, in der Nähe von Victory Par…
$97,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Oleksandriwka, Ukraine
Wohnung
Oleksandriwka, Ukraine
Fläche 31 m²
26666 Ich werde eine 1-Zimmer-Wohnung in der Nähe des Dorfes Kotovsky verkaufen. Gesamtfläch…
$19,999
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 59 m²
8400 Wir bieten zum Verkauf 2 - eine Zimmerwohnung in einem neuen Apartmenthaus auf Tairov. …
$65,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 17 m²
36042 Ich werde eine 1-Zimmer-Wohnung in Moldavanka, Bogdan Khmelnitsky Street verkaufen. Di…
$17,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 62 m²
32630 Ich werde eine 3-Zimmer-Wohnung in der Akademik Korolev Street verkaufen. Die Gesamtfl…
$52,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 39 m²
10424. .. zum Verkauf Zimmer auf der Straße. Catherine. Gesamtfläche von 39 qm. Die Bedingun…
$25,000
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Oblast Odessa

penthäuser
1 Zimmer
2 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Oblast Odessa, Ukraine

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen