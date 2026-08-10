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Häuser in Satoka, Ukraine

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4 immobilienobjekte total found
Haus in Satoka, Ukraine
Haus
Satoka, Ukraine
Fläche 160 m²
14180. Ich werde ein 2-stöckiges Haus im Dorf Zatok in der Nähe des Meeres verkaufen. 7 sepa…
$145,000
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Haus in Satoka, Ukraine
Haus
Satoka, Ukraine
Fläche 41 m²
38287 Haus zum Verkauf, eine Fläche von 42 m2 mit einem Grundstück von 7 Hektar reguläre For…
$60,000
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Haus in Satoka, Ukraine
Haus
Satoka, Ukraine
Fläche 288 m²
37989. Ich werde ein modernes geräumiges Haus am Meer in Zatoka verkaufen. Gesamtfläche von …
$90,000
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TekceTekce
Haus in Satoka, Ukraine
Haus
Satoka, Ukraine
Fläche 26 m²
10499... Zum Verkauf ein Teil des Hauses im Dorf. Zatok am Meer. Gesamtfläche von 26 qm. Woh…
$18,000
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