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Häuser in Lymanka, Ukraine

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250 immobilienobjekte total found
Haus in Lymanka, Ukraine
Haus
Lymanka, Ukraine
Fläche 233 m²
28666 Ich werde ein 3-stöckiges Haus in Tsarskoye Selo verkaufen. Gesamtfläche von 233 qm. D…
$165,000
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Haus in Lymanka, Ukraine
Haus
Lymanka, Ukraine
Fläche 680 m²
Super moderne Villa mit Meerblick, Odessa. Sauvignon-1 ist eine einzigartige Wohnanlage Pres…
$770,000
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Haus
Lymanka, Ukraine
Fläche 133 m²
9464 Ich biete ein Haus mit hochwertiger Bauweise in Chervon Khutor zum Verkauf an. Geräumig…
$63,000
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Haus in Lymanka, Ukraine
Haus
Lymanka, Ukraine
Fläche 48 m²
32407. In der renommierten Hüttenstadt Sauvignon steht ein Haus zum Verkauf. Seaside. Gesamt…
$42,700
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Haus in Lymanka, Ukraine
Haus
Lymanka, Ukraine
Fläche 262 m²
37882 Exklusives zweistöckiges Haus 262 m2 in Tsarskoye Selo, Bereich 411 Batterie Angenehm…
$254,900
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Haus in Lymanka, Ukraine
Haus
Lymanka, Ukraine
Fläche 186 m²
№ 3891. . . Verkauf eines Hauses in Sauvignon per. Erdbeere. Die Gesamtfläche von 176 qm. A…
$255,000
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Haus in Lymanka, Ukraine
Haus
Lymanka, Ukraine
Fläche 495 m²
№ 5528 Ich biete zum Verkauf ein geräumiges Haus mit 2 x Etagen in Tsarskoye Selo an. Das Ho…
$240,000
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Haus
Lymanka, Ukraine
Fläche 120 m²
7676 Angebot zu verkaufen Haus in Sauvignon - 1. 2 - x boden Stadthaus, Ecke. Gesamtfläche 1…
$130,000
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Haus
Lymanka, Ukraine
Fläche 800 m²
ANHANG Ich werde ein großes Haus mit einem 13 Hektar großen Paket in Sauvignon verkaufen. Id…
$500,000
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Haus
Lymanka, Ukraine
Fläche 160 m²
8945 Ich verkaufe ein Haus in Sauvignon, 2 Etagen, insgesamt 160 m, 3 Schlafzimmer, das Wohn…
$175,000
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Haus in Lymanka, Ukraine
Haus
Lymanka, Ukraine
Fläche 400 m²
15898 Verkauf eines 3-stöckigen privaten Hauses mit einem urheberrechtlich geschützten Kunst…
$799,000
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Haus in Lymanka, Ukraine
Haus
Lymanka, Ukraine
Fläche 300 m²
21948. Ich werde ein luxuriöses 2-stöckiges Haus in Sauvignon auf der Turquoise Street verka…
$980,000
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Haus in Lymanka, Ukraine
Haus
Lymanka, Ukraine
Fläche 46 m²
37300. Ich verkaufe ein 2-stöckiges Haus in Sauvignon. Gesamtfläche von 46 qm. Geplant für 2…
$42,700
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Haus in Lymanka, Ukraine
Haus
Lymanka, Ukraine
Fläche 280 m²
12410 Zum Verkauf steht ein Haus 20 Meter vom Strand entfernt mit herrlichem Meerblick. Es w…
$680,000
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Haus
Lymanka, Ukraine
Fläche 46 m²
10657. Wir bieten zum Verkauf 2 - x Stock Haus in der Hütte Dorf Lustdorf. Gesamtfläche von …
$36,800
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Haus
Lymanka, Ukraine
Fläche 415 m²
№ 1068. . . Zu verkaufen 4 - x Etage Haus auf der Straße. Tairovskaya. Die Gesamtfläche von …
$390,000
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Haus
Lymanka, Ukraine
Fläche 200 m²
Neues Haus im Wohnmassiv "Daiberg" Stadtteil Cherovny Khutor Das Haus wurde nach dem Projek…
$550,000
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Haus
Lymanka, Ukraine
Fläche 75 m²
35172. Ein neues Haus zum Verkauf in Chervon Khutor. Die Gesamtfläche beträgt 75 m2. Das Ha…
$45,000
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Haus
Lymanka, Ukraine
Fläche 238 m²
31738 Ich werde das Haus zu den Baukosten in 2023 unter einem sauberen Finish verkaufen, mit…
$280,000
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Lymanka, Ukraine
Fläche 55 m²
30382. Ich verkaufe das Haus in Limanca. Monolith-Rahmen. Gesamtfläche von 55 qm. 1 Etage: K…
$25,000
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Haus
Lymanka, Ukraine
Fläche 105 m²
31766 Zum Verkauf modernes Stadthaus mit einer Gesamtfläche von 105 qm. m. Das Haus wird in …
$68,000
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Haus
Lymanka, Ukraine
Fläche 70 m²
32008. Ich verkaufe das Haus am Meer. Erste Linie zum Meer. Geplant: 1. Stock - 2 Schlafzimm…
$60,000
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Haus in Lymanka, Ukraine
Haus
Lymanka, Ukraine
Fläche 70 m²
35030. Ein einstöckiges Haus mit Reparaturen an der Garmannaya Street steht zum Verkauf. Ge…
$89,000
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Haus
Lymanka, Ukraine
Fläche 270 m²
25795. Ich verkaufe ein 2-stöckiges Haus in Dyberg. Gesamtfläche von 270 qm. 1 Stock: Studie…
$175,000
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Haus
Lymanka, Ukraine
Fläche 476 m²
36842. Ich werde ein kleines Apartmenthaus in Odessa, Chervony Khutor verkaufen. Das Gebäude…
$250,000
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Haus
Lymanka, Ukraine
Fläche 125 m²
34913. Ich verkaufe das Haus in Dyberg. Gesamtfläche von 96 m2 + Dachboden 45 m2. Freier Pla…
$90,000
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Haus
Lymanka, Ukraine
Fläche 152 m²
15616 Ich werde ein 2-stöckiges Haus mit Reparatur auf einem 3-zelligen Grundstück verkaufen…
$157,000
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Haus
Lymanka, Ukraine
Fläche 202 m²
24788 Ich werde ein Luxushaus in Sauvignon verkaufen Die Gesamtfläche beträgt 202 Quadratmet…
$370,000
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Haus
Lymanka, Ukraine
Fläche 220 m²
10004 Haus 2020 - 2021 gebaut, 220 m2. Grundstück 6 Hektar, Garage für zwei Autos, Terrasse.…
$380,000
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Haus
Lymanka, Ukraine
Fläche 100 m²
19983 Haus zum Verkauf in Tsarskoe Selo. Die Gesamtfläche des Hauses beträgt 100 Quadratmete…
$150,000
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