Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Odessa
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Odessa, Ukraine

;
396 immobilienobjekte total found
Haus in Odessa, Ukraine
Haus
Odessa, Ukraine
Fläche 677 m²
GERICHTSHOF FÜR MEINEN GERICHTSHOF IM FLUSS 124A; 677 m 2 bis 124; AUSSCHREIBUNG Es gibt ei…
$1,20M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BPS Consulting
Sprachen
English, Русский, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Haus in Odessa, Ukraine
Haus
Odessa, Ukraine
Fläche 600 m²
8546. . . Wir bieten zum Verkauf 3 - x Etage Haus in r - nicht 10 EL. Fontana. Die Gesamtflä…
$950,000
Eine Anfrage stellen
Haus in Odessa, Ukraine
Haus
Odessa, Ukraine
Fläche 70 m²
16602 Ich werde ein Grundstück mit einem Haus auf der Fontana Road verkaufen. Richtige Form.…
$210,000
Eine Anfrage stellen
International Property AlertsInternational Property Alerts
Haus in Odessa, Ukraine
Haus
Odessa, Ukraine
Fläche 350 m²
25005 Ich werde ein Haus auf Tolbukhin verkaufen. Gesamtfläche von 350 qm. Zwölf Zimmer, mit…
$250,000
Eine Anfrage stellen
Haus in Odessa, Ukraine
Haus
Odessa, Ukraine
Fläche 60 m²
34925 Ich werde mein Städtchenhaus 60 m2 mit einem Hinterhof und einem geschlossenen Bereich…
$35,000
Eine Anfrage stellen
Haus in Odessa, Ukraine
Haus
Odessa, Ukraine
Fläche 500 m²
29609. Ich werde ein luxuriöses 2-stöckiges Haus, moderne Gebäude, auf dem Brunnen verkaufen…
$1,60M
Eine Anfrage stellen
LDV InvestLDV Invest
Haus in Odessa, Ukraine
Haus
Odessa, Ukraine
Fläche 1 664 m²
14554 Verkauf eines 2-stöckigen Gebäudes am Primorsky Boulevard. Das Gebäude ist im Stil der…
$4,50M
Eine Anfrage stellen
Haus in Odessa, Ukraine
Haus
Odessa, Ukraine
Fläche 105 m²
36336 Ich werde das Haus auf dem 7. Bahnhof von Fontana verkaufen, in der Nähe von Arcadia u…
$240,000
Eine Anfrage stellen
Haus in Odessa, Ukraine
Haus
Odessa, Ukraine
Fläche 70 m²
21544 Ich verkaufe ein Haus in Vuzovsky Bezirk. Die Gesamtfläche von 70 Quadratmetern befind…
$85,000
Eine Anfrage stellen
Haus in Odessa, Ukraine
Haus
Odessa, Ukraine
Fläche 68 m²
24559 Ich verkaufe das Haus. Kotowski. Gesamtfläche von 68 qm. Die Bedingung wird es neuen B…
$75,000
Eine Anfrage stellen
Haus in Odessa, Ukraine
Haus
Odessa, Ukraine
Fläche 90 m²
18475 Wir bieten zum Verkauf ein Haus in Malinovsky Bezirk. Ein Schalenhaus und belüfteter B…
$47,000
Eine Anfrage stellen
Haus in Odessa, Ukraine
Haus
Odessa, Ukraine
Fläche 374 m²
35970. Zu verkaufen ein geräumiges Haus im Bezirk Kiew, der Bezirk Tavria Vuzovskaya Wir bi…
$430,000
Eine Anfrage stellen
Haus in Odessa, Ukraine
Haus
Odessa, Ukraine
Fläche 170 m²
29977. Zum Verkauf ein 2-stöckiges Haus in der Dacha. Aus hochwertigen Materialien. Die Gesa…
$265,000
Eine Anfrage stellen
Haus in Odessa, Ukraine
Haus
Odessa, Ukraine
Fläche 250 m²
27693. Ich werde ein neues 2-stöckiges Haus in einer geschlossenen Genossenschaft auf dem Br…
$450,000
Eine Anfrage stellen
Haus in Odessa, Ukraine
Haus
Odessa, Ukraine
Fläche 210 m²
28339 Ich verkaufe ein Haus in Lenposelka. Gesamtfläche von 210 qm. Zwei Etagen zu Ihrem Des…
$45,000
Eine Anfrage stellen
Haus in Odessa, Ukraine
Haus
Odessa, Ukraine
Fläche 396 m²
21407 Verkauf eines viergeschossigen Hauses mit einem Grundstück auf Lustdorf Road. Die Gesa…
$345,000
Eine Anfrage stellen
Haus in Odessa, Ukraine
Haus
Odessa, Ukraine
Fläche 815 m²
24938. Ich werde ein luxuriöses Herrenhaus am Meer für 9 St verkaufen. Brunnen. Gesamtfläche…
$1,10M
Eine Anfrage stellen
Haus in Odessa, Ukraine
Haus
Odessa, Ukraine
Fläche 600 m²
Wir bieten zum Verkauf ein stilvolles und geräumiges Backsteinhaus in einer ruhigen, Landsch…
$3,00M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BPS Consulting
Sprachen
English, Русский, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Haus in Odessa, Ukraine
Haus
Odessa, Ukraine
Fläche 200 m²
27351 Ich werde ein 2-stöckiges Haus auf Kovalevsky Dacha verkaufen. Gesamtfläche von 200 qm…
$250,000
Eine Anfrage stellen
Haus in Odessa, Ukraine
Haus
Odessa, Ukraine
Fläche 640 m²
15859 Ich werde ein 2-stöckiges Haus mit einem Grundstück von 11 Hektar verkaufen. Das Haus …
$133,250
Eine Anfrage stellen
Haus in Odessa, Ukraine
Haus
Odessa, Ukraine
Fläche 70 m²
33427 Ich werde ein Haus in der Gegend von Perespy verkaufen. Gesamtfläche von 70 qm. Geplan…
$41,000
Eine Anfrage stellen
Haus in Odessa, Ukraine
Haus
Odessa, Ukraine
Fläche 170 m²
30264. Ich werde ein stilvolles Haus in der Nähe des Meeres in der Umgebung von Dacha Kovale…
$240,000
Eine Anfrage stellen
Haus in Odessa, Ukraine
Haus
Odessa, Ukraine
Fläche 240 m²
№ 3817. . . Verkauf von 3 - x Etagenhaus auf 10 EL. Fontana. Die Gesamtfläche von 240 qm. M…
$520,000
Eine Anfrage stellen
Haus in Odessa, Ukraine
Haus
Odessa, Ukraine
Fläche 145 m²
KAPITEL 39 Ich serviere ein zweistöckiges Haus auf Slobodka. Die Gesamtfläche beträgt 145 qm…
$130,000
Eine Anfrage stellen
Haus in Odessa, Ukraine
Haus
Odessa, Ukraine
Fläche 420 m²
Elegantes Herrenhaus auf dem französischen Boulevard: die Geschichte des Komforts Ich hoffe…
$1,50M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BPS Consulting
Sprachen
English, Русский, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Haus in Odessa, Ukraine
Haus
Odessa, Ukraine
Fläche 233 m²
24319 Ich werde ein Haus in einem geschlossenen Komplex auf Lviv verkaufen. Gesamtfläche von…
$350,000
Eine Anfrage stellen
Haus in Odessa, Ukraine
Haus
Odessa, Ukraine
Fläche 140 m²
33290. Zu verkaufen ein modernes Haus auf Maria Demchenko Straße, Odessa. Das zweistöckige …
$305,000
Eine Anfrage stellen
Haus in Odessa, Ukraine
Haus
Odessa, Ukraine
Fläche 650 m²
38368 Ich werde ein geräumiges dreistöckiges Haus auf Kotowski verkaufen. Die Gesamtfläche b…
$115,000
Eine Anfrage stellen
Haus in Odessa, Ukraine
Haus
Odessa, Ukraine
Fläche 250 m²
25886. Ich verkaufe das Haus auf dem Brunnen. Das Design des Autors im spanischen Stil. Mode…
$670,000
Eine Anfrage stellen
Haus in Odessa, Ukraine
Haus
Odessa, Ukraine
Fläche 64 m²
ANHANG Ich werde eine Schachtel eines Hauses auf einem Grundstück von 2 Hektar im Primorsky …
$18,000
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Odessa, Ukraine

mit Garage
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen