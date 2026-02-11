Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Sachariwka
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Sachariwka, Ukraine

4 immobilienobjekte total found
Haus 3 zimmer in Sachariwka, Ukraine
Haus 3 zimmer
Sachariwka, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 134 m²
Stockwerk 1/1
$67,500
Eine Anfrage stellen
Haus 3 zimmer in Sachariwka, Ukraine
Haus 3 zimmer
Sachariwka, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 140 m²
Stockwerk 1/1
$70,000
Eine Anfrage stellen
Haus 3 zimmer in Sachariwka, Ukraine
Haus 3 zimmer
Sachariwka, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 140 m²
Stockwerk 1/1
$70,000
Eine Anfrage stellen
Otium DevelopmentOtium Development
Haus 3 zimmer in Sachariwka, Ukraine
Haus 3 zimmer
Sachariwka, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 150 m²
Stockwerk 1/1
$75,000
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen