  2. Ukraine
  3. Wohnimmobilien
  4. Haus
  5. Garage

Häuser mit Garage in Ukraine

Odessa
1149
Oblast Odessa
1720
Lymanka
244
Welykodolynske
12
3 immobilienobjekte total found
Haus 6 zimmer in Lymanka, Ukraine
Haus 6 zimmer
Lymanka, Ukraine
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 2 000 m²
Etagenzahl 4
House – Suvignon -2, 25 hundred square meters, S - 2000M2 luxury and status, garage - 100 m2…
$3,76M
Haus 3 zimmer in Odessa, Ukraine
Haus 3 zimmer
Odessa, Ukraine
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Etagenzahl 1
$365,000
Haus 3 zimmer in Odessa, Ukraine
Haus 3 zimmer
Odessa, Ukraine
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 145 m²
Etagenzahl 2
Plot Square: 3 acres of land (state act)   Red brick house, monolithic ceiling, basalt wo…
$255,000
