  2. Türkei
  3. Alanya
  Wohnquartier Penthouse in Flower Garden Oba, Alanya

Wohnquartier Penthouse in Flower Garden Oba, Alanya

Oba, Türkei
von
$211,410
;
40
ID: 848
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 21.02.23

Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Alanya
  • Dorf
    Oba

Über den Komplex

Der komplexe Blumengarten befindet sich im Zentrum von Oba, Alanya. Der Blumengarten Alanya verfügt über hochwertige Apartments. Der komplexe Blumengarten liegt nur 10 Minuten vom Stadtzentrum entfernt. Das Gebiet wurde seit langem von Europäern und Russischsprachigen mit seiner Breite geliebt, gepflegte grüne Straßen und Häuser nicht höher als 5 Stockwerke.  Zu Fuß erreichen Sie den U-Bahn-Hypermarkt, den Koctas-Bau- und Haushaltshypermarkt, die Lebensmittelketten, das Einkaufszentrum Alanyum, das Stadtkrankenhaus, die Schulen und die Kindergärten. Die Busverbindung ist gut entwickelt und hält 2 Minuten vom Komplex entfernt. Sandstrand 800 Meter vom Komplex entfernt. Der Komplex besteht aus drei fünfstöckigen Blöcken, einem Gebiet mit einem gepflegten Garten. Es gibt einen großen Außenpool, einen Spielplatz und einen Parkplatz. Für Ihren Komfort verfügt der Komplex über einen Winter-Innenpool, ein Spa-Center und eine Sauna. Warum Blumengarten kaufen?Hochwertiger Komplex und Apartments Schöne Nachbarschaft Schöne Lage Infrastruktur: offenes Pool beheizt InnenpoolsaunaSPA-Centerchildren Parkensicherheit 7 / 24gardenercaretaker

Standort auf der Karte

Oba, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Sie sehen gerade
