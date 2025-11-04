Wohnquartier Penthouse in Flower Garden Oba, Alanya

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Der komplexe Blumengarten befindet sich im Zentrum von Oba, Alanya. Der Blumengarten Alanya verfügt über hochwertige Apartments. Der komplexe Blumengarten liegt nur 10 Minuten vom Stadtzentrum entfernt. Das Gebiet wurde seit langem von Europäern und Russischsprachigen mit seiner Breite geliebt, gepflegte grüne Straßen und Häuser nicht höher als 5 Stockwerke. Zu Fuß erreichen Sie den U-Bahn-Hypermarkt, den Koctas-Bau- und Haushaltshypermarkt, die Lebensmittelketten, das Einkaufszentrum Alanyum, das Stadtkrankenhaus, die Schulen und die Kindergärten. Die Busverbindung ist gut entwickelt und hält 2 Minuten vom Komplex entfernt. Sandstrand 800 Meter vom Komplex entfernt. Der Komplex besteht aus drei fünfstöckigen Blöcken, einem Gebiet mit einem gepflegten Garten. Es gibt einen großen Außenpool, einen Spielplatz und einen Parkplatz. Für Ihren Komfort verfügt der Komplex über einen Winter-Innenpool, ein Spa-Center und eine Sauna. Warum Blumengarten kaufen?Hochwertiger Komplex und Apartments Schöne Nachbarschaft Schöne Lage Infrastruktur: offenes Pool beheizt InnenpoolsaunaSPA-Centerchildren Parkensicherheit 7 / 24gardenercaretaker
