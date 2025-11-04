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Wohnung in einem Neubau Sinpaş Koru Aura

Ümraniye, Türkei
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$450,000
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ID: 38889
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 25.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Ümraniye

Über den Komplex

Naturorientierte Architektur direkt neben dem Istanbul International Financial Center

Sinpaş Koru Aura ist ein Premium-Wohnprojekt im Stadtteil Ümraniye, das sich unmittelbar neben dem Istanbul International Financial Center (IIFC) befindet. Das Projekt wurde nach einem Konzept mit geringer Bebauungsdichte entwickelt und legt den Fokus auf offene Flächen und Natur. Fast 70 % des 23.000 m² großen Grundstücks sind als aufwendig gestaltete Grün- und Gartenanlagen angelegt. So entsteht eine ruhige Wohnatmosphäre – nur wenige Minuten von einem der bedeutendsten Geschäfts- und Finanzzentren Istanbuls entfernt.

Großzügiges Familienwohnen mit umfassenden Freizeiteinrichtungen

Sinpaş Koru Aura wurde speziell für Familien konzipiert und bietet geräumige Wohnungen von 2+1 bis 5+1. Die Grundrisse sind auf Komfort, Flexibilität und viel Tageslicht ausgelegt. Großzügige Balkone ab 10 m² sowie Wohnungen mit Terrassen und privaten Gartenbereichen erweitern den Wohnraum ins Freie. Den Bewohnern stehen zahlreiche Freizeiteinrichtungen zur Verfügung, darunter Innen- und Außenpools, ein Fitnessstudio, eine Sauna sowie thematisch gestaltete Gartenbereiche für Erholung und Wohlbefinden.

Strategische Lage und langfristiges Investitionspotenzial

Dank der direkten Anbindung an die Metro, die Autobahnen TEM und E-5 sowie der Nähe zu Einkaufszentren, Krankenhäusern und renommierten Schulen bietet Sinpaş Koru Aura eine hervorragende Erreichbarkeit. Die unmittelbare Nachbarschaft zum Istanbul International Financial Center steigert das langfristige Wertentwicklungspotenzial und sorgt für eine hohe Nachfrage auf dem Mietmarkt. Zusammen mit der ausgezeichneten Reputation des Bauträgers Sinpaş GYO stellt das Projekt eine attraktive Gelegenheit sowohl für Eigennutzer als auch für langfristige Immobilieninvestoren dar.

Sinpaş Koru Aura ist ein hochwertiges Wohnprojekt in Ümraniye mit großzügigen Familienwohnungen in einer naturorientierten Umgebung mit geringer Bebauungsdichte – direkt neben dem Istanbul International Financial Center.

Das Projekt verbindet große Balkone, thematisch gestaltete Gärten und umfassende Gemeinschaftseinrichtungen mit einer hervorragenden Anbindung an Metro und Autobahnen und vereint damit urbanen Komfort mit naturnahem Wohnen.

10 Vorteile von Sinpaş Koru Aura

  • Direkte Lage neben dem Istanbul International Financial Center in Ümraniye

  • Entwickelt von Sinpaş GYO, einer der führenden Immobilienmarken der Türkei

  • Grundstück mit 23.000 m², davon fast 70 % als begrünte Landschaftsflächen gestaltet

  • Wohnungsoptionen von 2+1 bis zu großzügigen 5+1-Familienwohnungen

  • Balkone ab 10 m² sowie Terrassen- und Privatgarten-Optionen

  • Thematisch gestaltete Außenbereiche wie Sun Grove, Moon Grove und Star Grove

  • Swimmingpools, Fitnessstudio, Sauna und stilvolle Gemeinschaftsbereiche

  • Eigenes zweistöckiges Geschäftsgebäude innerhalb der Wohnanlage

  • Familienfreundliche Grundrisse mit viel Tageslicht und flexibler Raumaufteilung

  • Direkte Anbindung an Metro, TEM, E-5, Einkaufszentren, Krankenhäuser und Schulen

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

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Ümraniye, Türkei
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