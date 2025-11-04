Wohnung in einem Neubau Mega Garden Park

Mega Garden Park bietet ein einzigartiges Wohnkonzept, das Luxus und naturnahes Leben im Herzen des lebendigen Istanbuler Stadtteils Zeytinburnu vereint. Das Projekt überzeugt durch seine strategische Lage, moderne Architektur und den Blick auf weitläufige Grünflächen. Dank einer Vielzahl unterschiedlicher Wohnungsgrößen eignet es sich ideal für Familien mit unterschiedlichen Bedürfnissen.

Mega Garden Park ist die perfekte Wahl für alle, die ein ruhiges und komfortables Zuhause suchen. Mit einer umfassenden Infrastruktur und hochwertigen Einrichtungen bietet das Projekt einen exklusiven Lebensstil, der Eleganz, Komfort und Lebensqualität miteinander verbindet.

Projektmerkmale: