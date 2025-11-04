Wohnung in einem Neubau Mega Garden Park

Mega Garden Park bietet ein einzigartiges Wohnkonzept, das Luxus und naturnahes Leben im Herzen des lebendigen Istanbuler Stadtteils Zeytinburnu vereint. Das Projekt überzeugt durch seine strategische Lage, moderne Architektur und den Blick auf weitläufige Grünflächen. Dank einer Vielzahl unterschiedlicher Wohnungsgrößen eignet es sich ideal für Familien mit unterschiedlichen Bedürfnissen.
Mega Garden Park ist die perfekte Wahl für alle, die ein ruhiges und komfortables Zuhause suchen. Mit einer umfassenden Infrastruktur und hochwertigen Einrichtungen bietet das Projekt einen exklusiven Lebensstil, der Eleganz, Komfort und Lebensqualität miteinander verbindet.
Projektmerkmale:
Zentrale Lage in Zeytinburnu, Istanbul, in unmittelbarer Nähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln.
Beeindruckender Blick auf großzügige Grünanlagen.
Vielfältige Wohnungsgrößen: Apartments von 1+1 über 2+1 bis 3+1.
Umfassende Freizeiteinrichtungen, darunter Hallenbäder, Kinderbereiche und ein modernes Fitnesscenter.
24/7-Sicherheitsdienst mit Videoüberwachung.
Großzügige Grünflächen und Erholungsbereiche innerhalb der Wohnanlage.
Smart-Home-System für eine komfortable Steuerung der Wohnfunktionen.
Attraktive Investitions- und Eigentumsmöglichkeiten für internationale Käufer.
Flexible Zahlungsmodelle, wahlweise als Einmalzahlung oder in Raten.
Bezugsfertig seit Dezember 2024.