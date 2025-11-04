Wohnung in einem Neubau Ebruli Kayaşehir

Ebruli Kayaşehir ist ein modernes Wohnprojekt im Stadtteil Başakşehir in Istanbul und bietet ein familienfreundliches Wohnkonzept mit großzügigen Grünflächen, vielfältigen Gemeinschaftsbereichen und einer ruhigen urbanen Umgebung.

Ebruli Kayaşehir verbindet elegante und funktionale Wohnungen mit einer hervorragenden Lage in der Nähe von Verkehrsanbindungen, Schulen, Krankenhäusern und dem Flughafen Istanbul. Damit eignet sich das Projekt ideal sowohl zum Wohnen als auch als attraktive Investition.

10 Vorteile von Ebruli Kayaşehir: