  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Basaksehir
  4. Wohnung in einem Neubau Ebruli Kayaşehir

Wohnung in einem Neubau Ebruli Kayaşehir

Basaksehir, Türkei
Preis auf Anfrage
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38196
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 11.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Basaksehir

Über den Komplex

Ebruli Kayaşehir ist ein modernes Wohnprojekt im Stadtteil Başakşehir in Istanbul und bietet ein familienfreundliches Wohnkonzept mit großzügigen Grünflächen, vielfältigen Gemeinschaftsbereichen und einer ruhigen urbanen Umgebung.

Ebruli Kayaşehir verbindet elegante und funktionale Wohnungen mit einer hervorragenden Lage in der Nähe von Verkehrsanbindungen, Schulen, Krankenhäusern und dem Flughafen Istanbul. Damit eignet sich das Projekt ideal sowohl zum Wohnen als auch als attraktive Investition.

10 Vorteile von Ebruli Kayaşehir:

  • Erstklassige Lage in Başakşehir in der Nähe von Autobahnen und U-Bahn-Linien.

  • Großzügige, familienfreundliche Wohnungsgrundrisse.

  • Weitläufige, liebevoll gestaltete Grünanlagen.

  • Spazier- und Radwege für einen aktiven und gesunden Lebensstil.

  • Umfangreiche Freizeit- und Sporteinrichtungen, einschließlich Fitnessbereich und Gemeinschaftseinrichtungen.

  • Moderne Bauweise mit hochwertigen Materialien und exzellenter Verarbeitung.

  • Kurze Entfernung zum Flughafen Istanbul.

  • Hervorragende Anbindung an Einkaufszentren, Schulen und Krankenhäuser.

  • Geschlossene Wohnanlage mit 24/7-Sicherheitsdienst und Videoüberwachung.

  • Hohes Investitionspotenzial in einem der am schnellsten wachsenden Stadtteile Istanbuls.

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Standort auf der Karte

Basaksehir, Türkei
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Luxurious 3+1 apartment in Zeytinburnu area with sea view.
Yedikule Istasyon Caddesi, Türkei
von
$499,000
Wohnanlage Apartment in the premium complex Best Home 46.
Oba, Türkei
von
$123,073
Wohnanlage New residence with gardens and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Çekmeköy, Türkei
von
$186,532
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Türkei
von
$261,643
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Muratpasa, Türkei
von
$200,118
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Ebruli Kayaşehir
Basaksehir, Türkei
Preis auf Anfrage
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Residential complex in a quiet and environmentally friendly area, 800 m to the beach, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Residential complex in a quiet and environmentally friendly area, 800 m to the beach, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Residential complex in a quiet and environmentally friendly area, 800 m to the beach, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Residential complex in a quiet and environmentally friendly area, 800 m to the beach, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Residential complex in a quiet and environmentally friendly area, 800 m to the beach, Avsallar, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residential complex in a quiet and environmentally friendly area, 800 m to the beach, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Residential complex in a quiet and environmentally friendly area, 800 m to the beach, Avsallar, Turkey
Alanya, Türkei
von
$124,681
Wohnanlage mit Panoramablick auf Natur und Meer. Es besteht aus 15 Wohnungen mit verschiedenen Layouts:Ferienwohnungen mit 1 Schlafzimmer — 12 EinheitenDuplex-Wohnungen mit 2 Schlafzimmern — 3 EinheitenDie Anzahlung beträgt 40%, und es besteht die Möglichkeit, auf dem verbleibenden Betrag vo…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Topkapi Residence
Wohnanlage Topkapi Residence
Wohnanlage Topkapi Residence
Wohnanlage Topkapi Residence
Wohnanlage Topkapi Residence
Alle anzeigen Wohnanlage Topkapi Residence
Wohnanlage Topkapi Residence
Zeytinburnu, Türkei
von
$439,461
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 15
Immobilienagentur
EOS Turkey Property
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a fitness center close to the center of Alanya, Оба, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a fitness center close to the center of Alanya, Оба, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a fitness center close to the center of Alanya, Оба, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a fitness center close to the center of Alanya, Оба, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a fitness center close to the center of Alanya, Оба, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool and a fitness center close to the center of Alanya, Оба, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a fitness center close to the center of Alanya, Оба, Turkey
Oba, Türkei
von
$147,986
Wir bieten Apartments mit Panoramablick auf die Berge.Die Residenz verfügt über einen Pool, einen Parkplatz, eine Sauna, ein Fitnesscenter, einen Kinderspielplatz und einen Spielraum, einen Grillplatz.Abschluss - Dezember, 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus StahltürenVideo intercomHäng…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Türkei
Immobilienverwaltung in der Türkei für Ausländer: Was Sie über Steuern, Nebenkosten und Versicherungen wissen müssen
04.11.2025
Immobilienverwaltung in der Türkei für Ausländer: Was Sie über Steuern, Nebenkosten und Versicherungen wissen müssen
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
25.08.2025
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
26.05.2025
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
08.10.2024
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
Alle Veröffentlichungen anzeigen