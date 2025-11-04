  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Bagcilar
  4. Wohnung in einem Neubau Başak Evler İntaya

Wohnung in einem Neubau Başak Evler İntaya

Bagcilar, Türkei
Preis auf Anfrage
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38227
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 17.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Bagcilar

Über den Komplex

Başak Evler İntaya bietet hochwertige Wohnungen in einer modernen Wohnanlage, die für komfortables urbanes Leben konzipiert wurde. Das Projekt besteht aus sechs Wohnblöcken mit insgesamt 619 Wohnungen und 19 Gewerbeeinheiten in einem der sich am schnellsten entwickelnden Stadtteile Istanbuls.

Başak Evler İntaya verfügt über liebevoll gestaltete Grünanlagen, Spazierwege, überdachte Gemeinschaftsbereiche, ein Fitnesscenter, Kinderspielplätze sowie sichere Parkmöglichkeiten. Das Projekt ist eine ausgezeichnete Wahl sowohl für Investoren als auch für Familien, die langfristigen Wert und eine hohe Lebensqualität in Istanbul suchen.

Projektvorteile

  • Erstklassige Lage: Hervorragende Verkehrsanbindung in alle Teile Istanbuls.

  • Moderne Architektur: Stilvolle und funktionale Grundrisse.

  • Vielfältige Wohnungsoptionen: Von 1+1-Wohnungen bis zu 3+2-Maisonettewohnungen.

  • Grünflächen: Landschaftlich gestaltete Außenanlagen.

  • Innenausstattung: Hallenbad, Sauna und Fitnesscenter.

  • Familienfreundliches Wohnen: Sichere Kinderspielplätze.

  • Gemeinschaftseinrichtungen: Bibliothek, Aufenthaltsräume und Spielzimmer.

  • Sichere Parkmöglichkeiten: Tiefgarage mit Ladestationen für Elektrofahrzeuge.

  • Zentrale Infrastruktur: In der Nähe der Metro, des Mall of Istanbul und mehrerer Krankenhäuser.

  • Hohes Investitionspotenzial: Attraktive Aussichten auf Wertsteigerung und Mieteinnahmen.

Warum in dieses Projekt investieren?

Başak Evler İntaya verbindet eine strategische Lage im Stadtteil Bağcılar mit einer umfassenden Infrastruktur und ist damit eine attraktive Wahl für Investoren, die auf langfristiges Wachstum setzen.

Dieses Projekt eignet sich für den Erwerb der türkischen Staatsbürgerschaft durch eine Immobilieninvestition.

Das Projekt ist außerdem für den Erhalt einer türkischen Aufenthaltserlaubnis auf Grundlage einer Immobilieninvestition geeignet.

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Standort auf der Karte

Bagcilar, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage New residence with swimming pools and a spa complex, Alanya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$93,220
Wohnanlage
Zeytinburnu, Türkei
von
$299,000
Wohnanlage Apartments in the Via Mar Residence complex on the seafront.
Kargıcak, Türkei
von
$162,864
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Calypso Residence complex at a low price.
Kestel, Türkei
von
$93,695
Wohnanlage Exclusive from our company! Apartments in the Nisantasi Koru project.
, Türkei
von
$1,21M
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Başak Evler İntaya
Bagcilar, Türkei
Preis auf Anfrage
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Zwei Apartments (2+1 und 1+1) in einem Hotelkomplex.
Wohnanlage Zwei Apartments (2+1 und 1+1) in einem Hotelkomplex.
Wohnanlage Zwei Apartments (2+1 und 1+1) in einem Hotelkomplex.
Wohnanlage Zwei Apartments (2+1 und 1+1) in einem Hotelkomplex.
Wohnanlage Zwei Apartments (2+1 und 1+1) in einem Hotelkomplex.
Alle anzeigen Wohnanlage Zwei Apartments (2+1 und 1+1) in einem Hotelkomplex.
Wohnanlage Zwei Apartments (2+1 und 1+1) in einem Hotelkomplex.
Doktor Ali Demir Caddesi, Türkei
von
$450,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
✅ Rückkaufgarantie + 10 % des Kaufpreises nach 3 Jahren. ✅ Garantierte Mieteinnahmen von 7 % pro Jahr – ab 31.500 USD pro Jahr. ✅ Der Mietpool für 7 Jahre ist nach dem Gewinnbeteiligungsmodell 40/60 % aufgeteilt (40 % für den Investor | 60 % für die Verwaltungsgesellschaft). ✅ Verwalt…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a green area and a sunbathing area close to schools and a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a green area and a sunbathing area close to schools and a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a green area and a sunbathing area close to schools and a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a green area and a sunbathing area close to schools and a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a green area and a sunbathing area close to schools and a metro station, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool, a green area and a sunbathing area close to schools and a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a green area and a sunbathing area close to schools and a metro station, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Türkei
von
$334,266
Der Komplex besteht aus 5 Gebäuden mit 141 Wohnungen mit 1-4 Schlafzimmern. Jedes Apartment verfügt über einen Balkon, eine Terrasse oder einen Garten.Eigenschaften:FreibadFitnessstudioSauna und DampfbadSpielzimmerCaféLiegewieseWanderwegBasketballplatzKinderspielplatzGrillplatzGrünflächePark…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New apartments for obtaining a residence permit and citizenship in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments for obtaining a residence permit and citizenship in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments for obtaining a residence permit and citizenship in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments for obtaining a residence permit and citizenship in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments for obtaining a residence permit and citizenship in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New apartments for obtaining a residence permit and citizenship in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments for obtaining a residence permit and citizenship in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Türkei
von
$203,942
Möblierte Hotel-Apartments mit einer garantierten Rückkehr von 7 % für 3 Jahre. Zwei 17-stöckige Gebäude bestehen aus 167 Wohnungen mit Layouts 1+1, 2+1, 3+1, Duplex.Die Residenz verfügt über einen Außenpool, einen Fitnessraum, eine Sauna und ein Dampfbad, einen Konferenzraum, einen Basketba…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Türkei
Immobilienverwaltung in der Türkei für Ausländer: Was Sie über Steuern, Nebenkosten und Versicherungen wissen müssen
04.11.2025
Immobilienverwaltung in der Türkei für Ausländer: Was Sie über Steuern, Nebenkosten und Versicherungen wissen müssen
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
25.08.2025
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
26.05.2025
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
08.10.2024
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
Alle Veröffentlichungen anzeigen