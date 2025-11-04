Wohnung in einem Neubau Başak Evler İntaya

Başak Evler İntaya bietet hochwertige Wohnungen in einer modernen Wohnanlage, die für komfortables urbanes Leben konzipiert wurde. Das Projekt besteht aus sechs Wohnblöcken mit insgesamt 619 Wohnungen und 19 Gewerbeeinheiten in einem der sich am schnellsten entwickelnden Stadtteile Istanbuls.

Başak Evler İntaya verfügt über liebevoll gestaltete Grünanlagen, Spazierwege, überdachte Gemeinschaftsbereiche, ein Fitnesscenter, Kinderspielplätze sowie sichere Parkmöglichkeiten. Das Projekt ist eine ausgezeichnete Wahl sowohl für Investoren als auch für Familien, die langfristigen Wert und eine hohe Lebensqualität in Istanbul suchen.

Projektvorteile

Erstklassige Lage: Hervorragende Verkehrsanbindung in alle Teile Istanbuls.

Moderne Architektur: Stilvolle und funktionale Grundrisse.

Vielfältige Wohnungsoptionen: Von 1+1 -Wohnungen bis zu 3+2-Maisonettewohnungen .

Grünflächen: Landschaftlich gestaltete Außenanlagen.

Innenausstattung: Hallenbad, Sauna und Fitnesscenter.

Familienfreundliches Wohnen: Sichere Kinderspielplätze.

Gemeinschaftseinrichtungen: Bibliothek, Aufenthaltsräume und Spielzimmer.

Sichere Parkmöglichkeiten: Tiefgarage mit Ladestationen für Elektrofahrzeuge.

Zentrale Infrastruktur: In der Nähe der Metro, des Mall of Istanbul und mehrerer Krankenhäuser.

Hohes Investitionspotenzial: Attraktive Aussichten auf Wertsteigerung und Mieteinnahmen.

Warum in dieses Projekt investieren?

Başak Evler İntaya verbindet eine strategische Lage im Stadtteil Bağcılar mit einer umfassenden Infrastruktur und ist damit eine attraktive Wahl für Investoren, die auf langfristiges Wachstum setzen.

Dieses Projekt eignet sich für den Erwerb der türkischen Staatsbürgerschaft durch eine Immobilieninvestition.

Das Projekt ist außerdem für den Erhalt einer türkischen Aufenthaltserlaubnis auf Grundlage einer Immobilieninvestition geeignet.