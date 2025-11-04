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Wohnung in einem Neubau Karmar Sakura

Bagcilar, Türkei
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ID: 38220
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 14.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Bagcilar

Über den Komplex

Karmar Sakura ist ein modernes Wohnprojekt, das Komfort, Funktionalität und langfristige Wohnqualität für Familien in Istanbul vereint. Der Fokus auf großzügige Wohnungsgrundrisse, liebevoll gestaltete Grünanlagen und integrierte Dienstleistungen des täglichen Bedarfs schafft ein Wohnumfeld, das auf dauerhaftes Wohnen und nicht auf kurzfristige Trends ausgerichtet ist. Die Gewerbeeinheiten innerhalb der Anlage erhöhen den Wohnkomfort zusätzlich, da die Bewohner wichtige Dienstleistungen direkt vor Ort nutzen können.

Auch als Kapitalanlage überzeugt Karmar Sakura durch ein ausgewogenes Verhältnis von Sicherheit und Rendite. Familiengerechte Wohnungen in einem gut angebundenen Stadtteil ziehen langfristige Mieter an, wodurch Leerstandszeiten reduziert und die Verwaltung erleichtert werden. Das nachhaltige Baukonzept, moderne Wellnessangebote und umfassende Sicherheitssysteme machen das Projekt sowohl für Eigennutzer als auch für Investoren besonders attraktiv, die Wert auf Beständigkeit, Lebensqualität und nachhaltige Wertentwicklung legen.

10 Vorteile von Karmar Sakura

  1. Erstklassige Lage an der Basin Express-Schnellstraße in einer der am schnellsten wachsenden Regionen Istanbuls.

  2. Nachhaltige Bauweise nach den Prinzipien des Green Building, einschließlich der Wiederverwendung von Regenwasser.

  3. Großzügiges Grundstück mit 23.736 m², landschaftlich gestalteten Gärten und Spazierwegen.

  4. Geräumige 2+1-, 3+1- und 4+1-Wohnungen mit großen Balkonen.

  5. 57 Gewerbeeinheiten innerhalb der Wohnanlage für den täglichen Bedarf.

  6. Umfangreiche Sport- und Freizeiteinrichtungen, darunter ein Basketballplatz und ein Fitnessstudio.

  7. Separate Schwimmbäder und Fitnessbereiche für Damen und Herren, die Privatsphäre und Komfort gewährleisten.

  8. Wellnessbereich mit Sauna und traditionellem türkischem Hamam.

  9. 24/7-Sicherheitsdienst, Videoüberwachung, Brandmeldeanlage und umfassende Sicherheitssysteme.

  10. Nur wenige Minuten von der Metro, großen Einkaufszentren, Krankenhäusern und dem Flughafen Istanbul entfernt.

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

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Bagcilar, Türkei
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