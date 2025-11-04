Wohnung in einem Neubau Metro24 Başakşehir

Metro24 Başakşehir ist ein modernes Wohnprojekt im dynamischen Stadtteil Başakşehir auf der europäischen Seite Istanbuls. Das Projekt bietet eine einzigartige Kombination aus hochwertigem Wohnen und attraktiven Investitionsmöglichkeiten.

Dank seiner hervorragenden Lage ermöglicht Metro24 Başakşehir einen schnellen Zugang zu verschiedenen Verkehrsmitteln sowie zu allen wichtigen Einrichtungen des täglichen Lebens.

Mit seiner modernen Architektur, die Luxus und Natur harmonisch miteinander verbindet, schafft das Projekt eine ruhige Wohnatmosphäre. Großzügige Grünflächen, vielfältige Wohnungsgrundrisse und eine umfassende Infrastruktur machen Metro24 Başakşehir zur idealen Wahl für Familien und Investoren.

Besondere Merkmale: