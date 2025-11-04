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Wohnung in einem Neubau Metro24 Başakşehir

Basaksehir, Türkei
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ID: 38191
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 11.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Basaksehir

Über den Komplex

Metro24 Başakşehir ist ein modernes Wohnprojekt im dynamischen Stadtteil Başakşehir auf der europäischen Seite Istanbuls. Das Projekt bietet eine einzigartige Kombination aus hochwertigem Wohnen und attraktiven Investitionsmöglichkeiten.

Dank seiner hervorragenden Lage ermöglicht Metro24 Başakşehir einen schnellen Zugang zu verschiedenen Verkehrsmitteln sowie zu allen wichtigen Einrichtungen des täglichen Lebens.

Mit seiner modernen Architektur, die Luxus und Natur harmonisch miteinander verbindet, schafft das Projekt eine ruhige Wohnatmosphäre. Großzügige Grünflächen, vielfältige Wohnungsgrundrisse und eine umfassende Infrastruktur machen Metro24 Başakşehir zur idealen Wahl für Familien und Investoren.

Besondere Merkmale:

  • Strategische Lage, nur wenige Schritte von der U-Bahn-Station entfernt.

  • Großzügige Grünflächen, die den größten Teil der Wohnanlage ausmachen.

  • Nur 20 Minuten vom Flughafen Istanbul entfernt.

  • Hochwertige Sporteinrichtungen mit Fitnessstudios und Laufstrecken.

  • Smart-Home-System mit vollständiger Fernsteuerung der Wohnfunktionen.

  • Moderne, erdbebensichere Bauweise unter Einsatz fortschrittlicher Bautechnologien.

  • In unmittelbarer Nähe zu bekannten Einkaufszentren, darunter Mall of Istanbul.

  • Überdachte Parkplätze für mehr Komfort und Sicherheit der Bewohner.

  • Umfassendes Sicherheitssystem mit 24/7-Überwachung und Sicherheitsdienst.

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

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Basaksehir, Türkei
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