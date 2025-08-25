  1. Realting.com
  4. Wohnung in einem Neubau Wohnungen mit Panoramablick im Terra Manzara Projekt in Antalya

Wohnung in einem Neubau Wohnungen mit Panoramablick im Terra Manzara Projekt in Antalya

Kepez, Türkei
von
$543,879
;
45
ID: 27935
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Kepez

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2023
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    9

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Wohnungen an der Straße mit Einkaufszentren und Cafés in Antalya, Kepez

Die Luxuswohnungen befinden sich in Kepez, Gülveren Nachbarschaft. Die Region ist mit ihren städtischen Transformationsprojekten schnell gewachsen und hat Investoren und Käufer angezogen. Es ist zu einem Zentrum der Anziehungskraft geworden, dank seiner hohen Investitionsmöglichkeiten und günstigen Preise. Diese Region wird wegen ihrer Nähe zum Stadtzentrum, zu sozialen Einrichtungen und zum Meer bevorzugt.

Die Wohnungen befinden sich in fußläufiger Entfernung zu Märkten, Einkaufszentren, Krankenhäusern und Banken, 3 km vom Erasta-Einkaufszentrum, 3,8 km vom Özdilek-Einkaufszentrum, 4 km vom Busbahnhof Antalya und dem 5M-Migros-Einkaufszentrum, 4,5 km von den Konyaaltı-Stränden, 6 km vom MarkAntalya-Einkaufszentrum, 7 km vom Stadtzentrum Antalyas und 17 km vom Flughafen Antalya entfernt.

In dem 5-Block-Projekt gibt es 33 Geschäftslokale und insgesamt 359 Wohnungen mit Optionen von 1+1 bis 4+1. Die Grundstücksfläche beträgt 18.003 m². Die 1+1-Wohnungen und die 2+1-, 3+1- und 4+1-Wohnungen verfügen über unterschiedliche Luxusausstattungen.

In dem Block, in dem sich die 2+1, 3+1 und 4+1 Wohnungen befinden, gibt es Hallen- und Freibäder, ein Kinderbecken, einen Fitnessraum, einen Pilates-Saal, eine Sauna, einen Kinderclub, überdachte Parkplätze, Cafés, ein 24/7-Sicherheitssystem, Spazierwege und einen Hausmeister. Darüber hinaus haben viele Wohnungen in der Anlage Meer- und Stadtblick.

Die 2-Schlafzimmer-Wohnungen verfügen über ein Wohnzimmer, eine offene Küche, ein Badezimmer, ein eigenes Badezimmer, ein Ankleidezimmer und einen Balkon. Die 3-Zimmer-Wohnungen verfügen über ein Wohnzimmer, eine separate Küche, ein Badezimmer, ein eigenes Badezimmer, ein Ankleidezimmer und einen Balkon.

Die Wohnungen zum Verkauf in Antalya sind mit Stahltüren, Einbauküchen, Smart-Home-Systemen, Klimaanlagen in allen Räumen, Kombikessel, Fußbodenheizung, Mikrowellenherd, LED-Beleuchtung, Garderobe, zentraler Satellitenanlage, Internet und Duschkabine ausgestattet.


AYT-01005

Standort auf der Karte

Kepez, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

