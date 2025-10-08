Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von Studios in Sakhu, Thailand

2 immobilienobjekte total found
Studio in Sakhu, Thailand
Studio
Sakhu, Thailand
Fläche 22 m²
Stockwerk 4/7
Neues Studio in Nai Yang am Strand!VIP Großartig Hill ist eine moderne Wohnanlage nur 5-10 G…
$494
pro Monat
Studio in Sakhu, Thailand
Studio
Sakhu, Thailand
Fläche 22 m²
Stockwerk 5/7
VIP Great Hill – Studio am Meer in Nai Yang, PhuketWillkommen bei VIP Great Hill - eine mode…
$494
pro Monat
