Ratchadaphisek Subdistrict, Thailand

von €55,606

Kapitulation vor: 2024

Quintara MHy'GEN Ratchada Huai Khwang ist ein erstaunliches Eigentumswohnungs- und Apartmentprojekt in Huai Quang, Bangkok. Der Komplex befindet sich in der Ratchadaphisek 12 Alley 192, Huai Khwang, Bangkok 10310, Thailand. Das Projekt besteht aus 383 Wohnungen auf 8 Etagen und wurde von Eastern Star Real Estat entwickelt. Die Apartments sind voll möbliert und gestaltet! In der Nähe von Quintara MHy'GEN Ratchada - Huai Khwang gibt es viele Restaurants, Geschäfte, Cafés, Bars, Märkte, Nachtclubs und Massagesalons. Die nächste medizinische Einrichtung befindet sich nur 260 m vom Projekt ( entfernt. Sie erreichen sie in 4 Minuten. ). Der Flughafen Suvarnabhumi liegt 30 km vom Komplex entfernt. Die Straße dort dauert etwa 32 Minuten mit dem Auto oder Taxi. Ein Bereich mit sorgfältig durchdachter Infrastruktur, der Ihre Anforderungen maximiert. EINFACH: - Videoüberwachung rund um die Uhr - Fitness - Garten - Parken - Sicherheit rund um die Uhr - Pool - Kabelfernsehen - Aufzug Wir werden alle Feinheiten des Erwerbs von Immobilien in Thailand erzählen. Wir werden für jede Anfrage Immobilien finden, zeigen und beim Erwerb helfen! Schreiben oder anrufen, alle Ihre Fragen beantworten!