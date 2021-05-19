Wohnkomplex New complex of villas on the first sea line, 10 meters from the beach, Samui, Thailand

Ein erstklassiger Wohnkomplex von 7 Villen im Maenam-Bereich von Koh Samui, nur wenige Schritte vom malerischen Ban Tai Beach entfernt. Das Projekt vereint Luxus, Komfort und Privatsphäre und bietet den Bewohnern einen hohen Lebensstandard in einem der friedlichsten und gefragtesten Orte auf der Insel.

Jede Villa verfügt über einen eigenen Pool und eine Terrasse. Panoramafenster füllen den Raum mit Luft und Licht und schaffen Harmonie mit der umliegenden Natur. Der Komplex verfügt über alle notwendigen Infrastrukturen für ein komfortables Leben, einschließlich Fitnessraum, Sauna, Parkplatz.

Hohe Ausbeute — von 11 %.

Beachfront.

Erfahrener Entwickler, der Premium-Residenz in erstklassigen Standorten schafft.

Privater Bereich und Sicherheitssystem.

VorteileLage und Infrastruktur in der Nähe

Das Anwesen befindet sich nur 10 Meter vom Ban Tai Beach, der im Nordwesten von Koh Samui liegt und gilt als einer der besten Orte für einen Familienurlaub. Es ist etwa 1 Kilometer lang, und die Küste ist mit feinen weißen Sand mit Schalen durchsetzt bedeckt. Das Meer hier ist flach mit einem glatten Einstieg, der es ideal zum Schwimmen mit Kindern macht. Das Wasser ist in der Regel ruhig und klar, vor allem in der Trockenzeit.