Chatuchak Subdistrict, Thailand

von €110,371

Kapitulation vor: 2024

THE LINE VIBE — 33-stöckiger Komplex in der Gegend von Chompon, Chatuchak, Bangkok. Der Bau wird 2023 abgeschlossen. Der Komplex bietet eine ganze Reihe von Premium-Dienstleistungen. Infrastruktur: - Pool - Kabelfernsehen - Garten - Fitnessstudio - Grillplatz - Sicherheit rund um die Uhr - Wi-Fi - überdachter Parkplatz Der Bezirk Chatuchak liegt im Norden von Bangkok. Dies ist ein ziemlich ruhiger Ort, an dem es viel Grün gibt. In dieser Gegend gibt es drei große Parks der Hauptstadt. Die Gegend wird für diejenigen geeignet sein, die an einem ruhigen Ort leben möchten, aber gleichzeitig schnell mit der U-Bahn zur Hauptunterhaltung der Stadt gelangen können. Rufen Sie uns an und wir bieten eine kostenlose Auswahl der besten Objekte in Thailand für Ihr Budget und Ihre Wünsche!