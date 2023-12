Bang Khae Nuea Subdistrict, Thailand

von €45,069

91 m² 1

Kapitulation vor: 2024

Das Muve Bangkhae ist ein Projekt in Bang Khae Nuea, Bangkok. Die Wohnanlage hat ein modernes dynamisches Design und bietet Platz für 261 Quadratmeter auf 8 Etagen, von wo aus sich ein schöner Blick auf die Stadt öffnet. Eine U-Bahnstation ist 190 Meter entfernt, was Ihnen genügend Zeit spart. Ebenfalls zu Fuß erreichbar sind: Einkaufszentren, Geschäfte, zuverlässige Krankenhäuser und bekannte Bildungseinrichtungen. Jedes Ziel ist sehr nah! EINFACH: - gemeinsamer Garten - eigenes Fitnessstudio - Konferenzraum - Raum für moderne Arbeit - Sicherheit rund um die Uhr - Videoüberwachung rund um die Uhr - Wäsche - Lobby - in der Nähe des öffentlichen Verkehrs