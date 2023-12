Bang Kapi Subdistrict, Thailand

von €63,905

Kapitulation vor: 2023

Der Muve Ram 22 ist ein beeindruckendes Eigentumswohnungs- und Apartmentprojekt, das aus 254 Apartments auf 8 Etagen besteht . Der Komplex befindet sich in Ramkhamheng, einer der belebtesten Gegenden Bangkoks, von wo aus Sie schnell nahe gelegene Gebiete wie Sukhumvit, Rama 9 und Srinagarindra erreichen können. Darüber hinaus sind zwei Linien von Hochgeschwindigkeitszügen nur einen Steinwurf entfernt. Es gibt auch Zufahrtsstraßen zur Schnellstraße Chalong-Rat ( Ram-Intra-At-Narong ), C-Rat und zur Autobahn Bangkok-Chonburi in der Nähe. In der Nähe des Muve Ram 22 gibt es viele Restaurants und Geschäfte. Die nächsten Schulen befinden sich in unmittelbarer Nähe. Die Fahrt zum Flughafen Suvarnabhumi dauert mit dem Auto nur 25 Minuten! Das Design des Komplexes wurde so konzipiert, dass es jeden Lebensstil befriedigt: Leben, Arbeiten, Lernen und vieles mehr. EINFACH: - Gemeinsamer Arbeitsbereich - Wäsche - WLAN - Zuverlässiges Videoüberwachungssystem rund um die Uhr - Lobby - Fitness - Öffentlicher Garten - Sicherheit rund um die Uhr - Parken Rufen Sie uns an und wir werden gerne über die profitabelsten Immobilien in Thailand sprechen! Wir beraten Sie KOSTENLOS!