  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Estepona
  4. Wohnquartier The Palms at Estepona

Wohnquartier The Palms at Estepona

Estepona, Spanien
von
$488,052
;
16
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 39297
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 1715708418
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 26.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol
  • Stadt
    Estepona

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
This complex is not simply a place to live. It’s a lifestyle ecosystem. From sunrise swims in your private pool to sunset walks on the coastal path, this is not just a home. It’s a statement. Nestled in the vibrant heart of Estepona’s rising west side, this low-density, high-impact development brings 78 - 1, 2 and 3 bedroom luxury apartments to life with vision and care. There’s a softness to the interiors. A restrained palette of neutral tones. Natural textures of wood and stone. Spaces that breathe and flow, with floor to ceiling glass doors that blur the line between inside and out. The apartments embrace the environment. Sculptural yet subtle. Curved terraces echo the movement of the coast and even the communal zones are grounded in nature, with green roofs, layered foliage and the filtered shade of palms.

Standort auf der Karte

Estepona, Spanien
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohngebäude Brandneue Wohnungen mit Terrassen in San Miguel de Salinas
San Miguel de Salinas, Spanien
von
$269,723
Wohnviertel The Meadows Fase 1
Mijas, Spanien
von
$739,472
Wohnviertel Aires de San Lucas
Malaga, Spanien
von
$590,577
Wohnviertel Mijas Sea Views Phase II
Mijas, Spanien
von
$700,792
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen in einem Luxusprojekt in Fuengirola
Fuengirola, Spanien
von
$799,002
Sie sehen gerade
Wohnquartier The Palms at Estepona
Estepona, Spanien
von
$488,052
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Lagumare 41
Wohnviertel Lagumare 41
Wohnviertel Lagumare 41
Wohnviertel Lagumare 41
Wohnviertel Lagumare 41
Alle anzeigen Wohnviertel Lagumare 41
Wohnviertel Lagumare 41
Estepona, Spanien
von
$571,100
Located in Estepona, one of the most popular and prominent towns on the Costa del Sol. In the surrounding areas of this place are some of the most prestigious golf courses in Europe, the most complete offering of restaurants and hotels, fantastic beaches and exclusive commercial areas. Is…
Immobilienagentur
Muse
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Villa La Ermita
Wohnviertel Villa La Ermita
Wohnviertel Villa La Ermita
Wohnviertel Villa La Ermita
Wohnviertel Villa La Ermita
Alle anzeigen Wohnviertel Villa La Ermita
Wohnviertel Villa La Ermita
Mijas, Spanien
von
$2,62M
Just started the project of the new villa, spectacular full panoramic views over the sea, mountains and valley, with infinity pool. The villa is located in Mijas Pueblo where you can find all kind of amenities. Exclusive development of a new and bright open plan luxury villa with panoramic …
Immobilienagentur
Muse
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Calanova Homes
Wohnviertel Calanova Homes
Wohnviertel Calanova Homes
Wohnviertel Calanova Homes
Wohnviertel Calanova Homes
Alle anzeigen Wohnviertel Calanova Homes
Wohnviertel Calanova Homes
Mijas, Spanien
von
$1,10M
Nestled between the blue Mediterranean Sea and the rolling hills of Mijas, this development invites you to live every day like a vacation. Here, where the light of the Costa del Sol caresses the bay of Malaga and the climate is a privilege all year round, a residential complex has been creat…
Immobilienagentur
Muse
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Spanien
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
03.01.2025
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
23.10.2024
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
19.05.2021
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
17.05.2021
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
Alle Veröffentlichungen anzeigen