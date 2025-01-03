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Wohnquartier Soul Marbella Sunlife III Adosados

Rio Real, Spanien
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Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 765891216
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Letzte Aktualisierung: 26.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol
  • Stadt
    Marbella
  • Dorf
    Rio Real
  • Adresse
    Calle Bogey

Über den Komplex

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The development of this new phase III promotion is the perfect opportunity to live in this new residential complex best equipped in Marbella, located in a privileged area close to the golf course and with the highest quality. You will enjoy incredible views of the sea and the Santa Clara Golf course thanks to its terraced design of two heights and its orientation, seeking to provide the best views from each house. Townhouses designed to maximize the enjoyment. Here you will find most of the most exclusive common services such as the outdoor swimming pool, the chill out area with bar, a relaxation area, the community building for events and the meeting room, as well as the rest of the common facilities offered by this new development. Multi-family homes 2, 3, 4 bedrooms from 136m2 + 60m2 of terraces with large fully equipped kitchens open to the living room, plus a communal garage per block. First floor homes with swimming pool or penthouses with solarium and swimming pool, along with bedrooms with en-suite bathrooms and guest toilet.

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