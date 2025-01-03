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Wohnquartier Alcantara Del Mar Apartments

San Pedro Alcantara, Spanien
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ID: 39155
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 1729373132
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Letzte Aktualisierung: 26.07.26

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  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol
  • Stadt
    Marbella
  • Stadt
    San Pedro Alcantara
  • Adresse
    Calle La Cantera

Über den Komplex

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Newly launched boutique residential development in one of the most exclusive areas of San Pedro de Alcantara, just a few meters from the beach, promenade, boulevard, restaurants, services, and amenities. Easy access to Puerto Banús, Marbella, and the main road connections along the Costa del Sol. Designed combining contemporary architecture, high-quality finishes, and an exceptional lifestyle in a privileged location. Comfort, efficiency, and ease of living are prioritized. The project comprises 17 carefully designed apartments offering bright spaces, with a focus on comfort and quality. The open-plan designs connect the living, dining, and kitchen areas, creating fluid and functional spaces. This project is ideal as a primary residence, second home, or investment property.

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