  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Mijas
  4. Wohnquartier Savia Fase I

Wohnquartier Savia Fase I

Mijas, Spanien
von
$551,760
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 39105
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 1782946625
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 26.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol
  • Dorf
    Mijas
  • Adresse
    Calle Estribo

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
New launch in Mijas! Townhouses of new construction in Mijas, Malaga Magnificent residential of townhouses of 3 and 4 bedrooms with gardens and equipped kitchens. With magnificent community services and excellent individual services, it is undoubtedly the best option for those who wish to create a great project for the future. The philosophy of the project seeks to achieve a balance between architecture and nature. Designed to enhance the beauty of the surroundings by articulating a “resort” space in which there is room for swimming pools with chill-out area, coworking area to work from the comfort of your home, fully equipped gym and a social club where you can share unforgettable moments with your loved ones and neighbors. It is located in a privileged location, in front of a large Mediterranean forest with lush pine trees and less than 10 minutes from the beaches and only 20 minutes from Malaga airport, with easy access and perfectly communicated. At 800 meters is developed the new great Park of the Costa del Sol, a green lung with large gardens and a wide range of leisure activities.

Standort auf der Karte

Mijas, Spanien
Essen & Trinken
Transport
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Alcalá 4
San Pedro Alcantara, Spanien
von
$11,09M
Wohnanlage Nalia Resort
Torrevieja, Spanien
von
$292,697
Wohnviertel Finca Cortesin Golfside Villa 3
Casares, Spanien
von
$6,54M
Wohnviertel Pine Valley Villas
Mijas, Spanien
von
$1,51M
Wohnviertel Villa Tierra
San Roque, Spanien
von
$5,86M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Savia Fase I
Mijas, Spanien
von
$551,760
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Sunny Golf Estepona Fase 3
Wohnviertel Sunny Golf Estepona Fase 3
Wohnviertel Sunny Golf Estepona Fase 3
Wohnviertel Sunny Golf Estepona Fase 3
Wohnviertel Sunny Golf Estepona Fase 3
Alle anzeigen Wohnviertel Sunny Golf Estepona Fase 3
Wohnviertel Sunny Golf Estepona Fase 3
Estepona, Spanien
von
$443,683
Phase three of a new residential development in Estepona Golf, in the heart of the Costa del Sol, a privileged location near wonderful beaches like Bahía Dorada, and marinas such as Estepona, Duquesa, Sotogrande, and Banús, and close to the best restaurants and leisure activities. Located o…
Immobilienagentur
Muse
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel JARDINES DE LAS LAGUNAS II
Wohnviertel JARDINES DE LAS LAGUNAS II
Wohnviertel JARDINES DE LAS LAGUNAS II
Wohnviertel JARDINES DE LAS LAGUNAS II
Wohnviertel JARDINES DE LAS LAGUNAS II
Alle anzeigen Wohnviertel JARDINES DE LAS LAGUNAS II
Wohnviertel JARDINES DE LAS LAGUNAS II
Mijas, Spanien
von
$468,257
Following the success of the first phase, Jardines de las Lagunas presents 292 homes divided into 4 blocks. This new phase features several enhancements, providing a highly optimized product in a growing area of Mijas
Immobilienagentur
Muse
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Estrella del Mar Villas 2
Wohnviertel Estrella del Mar Villas 2
Wohnviertel Estrella del Mar Villas 2
Wohnviertel Estrella del Mar Villas 2
Wohnviertel Estrella del Mar Villas 2
Alle anzeigen Wohnviertel Estrella del Mar Villas 2
Wohnviertel Estrella del Mar Villas 2
Ricmar, Spanien
von
$2,16M
New development of 52 townhouses, with 3 and 4 bedrooms on two levels, ground and first floor, with private garden, covered porch/terrace, pergola and two private parking spaces. The properties have spacious living rooms with open plan kitchens fully fitted and equipped with top of the rang…
Immobilienagentur
Muse
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Spanien
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
03.01.2025
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
23.10.2024
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
19.05.2021
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
17.05.2021
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
Alle Veröffentlichungen anzeigen