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Wohnquartier Eleven 41

Bel Air, Spanien
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Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 519762042
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Letzte Aktualisierung: 26.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol
  • Stadt
    Estepona
  • Dorf
    Bel Air
  • Adresse
    Camino de Brijan

Über den Komplex

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Fantastische Neuentwicklung mit einem unvergleichlichen Luxuslebensstil an der Costa del Sol. Im Herzen des renommierten Viertels Los Flamingos, nur 5 Minuten vom Strand entfernt, steht diese Sammlung von 11 Stadthäusern für Komfort und Exklusivität. Alle Häuser verfügen über: Privater Garten, privater Pool, privater Parkplatz, geräumige Terrassen und Solarium. Dieses Projekt wurde auf der Suche nach maximalem Komfort, Funktionalität, Energieeffizienz und außergewöhnlichen Oberflächen entworfen, die unter anderem Folgendes umfassen: Klimaanlage heiß / kalt, Fußbodenheizung im ganzen Haus und fortschrittliche Hausautomation. Mitten auf dem Golfplatz von Los Flamingos, umgeben von Natur und Ruhe, erreichen Sie den Strand in nur 5 Minuten, während das Zentrum von Estepona weniger als 10 Minuten entfernt ist. Es hat auch ausgezeichnete Verbindungen mit Marbella, Sotogrande und den Flughäfen von Malaga, Jerez und Gibraltar. Es ist die ideale Wahl für diejenigen, die einen luxuriösen Lebensstil in einer privilegierten Umgebung suchen.

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