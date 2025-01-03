  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Marbella
  4. Wohnquartier Vilas 12 Golden Mile - Villa 9

Wohnquartier Vilas 12 Golden Mile - Villa 9

Marbella, Spanien
von
$8,99M
;
20
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 39041
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 966088849
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 26.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol
  • Stadt
    Marbella
  • Adresse
    El Oasis de Marbella

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
New development comprises just 12 unique properties. Fully gated, with beautifully landscaped and immaculately kept gardens and attractive swimming pool, the development enjoys 24 hour security. Built to exacting standards with state-of-the-art technology, property provides the perfect setting in which to relax and entertain in style. Nestled within the prestigious Vilas 12 community, Villa Number 9 is a stunning residence offering an unparalleled living experience in Marbella's most exclusive address. Designed by the best architect and fully furnished by the esteemed Pedro Peña, this villa epitomizes luxury living. Spanning four meticulously crafted floors, all seamlessly connected by your private elevator, Villa Number 9 showcases unmatched architectural brilliance. The expansive living room, with its dramatic double-height ceiling, creates a grand and airy atmosphere perfect for entertaining. This space effortlessly blends into a beautifully designed terrace, maximizing the indoor/outdoor lifestyle. The most eagerly anticipated luxury development on Marbella’s exclusive Golden Mile, it is now complete and waiting to be savored. Featuring stylish contemporary architecture designed by one of Marbella’s leading “starchitects”, this development offers the best of modern Mediterranean living in the most coveted residential neighborhood of the resort. Built to the highest of specifications with premium quality materials, over four floors, the developers’ attention to detail is second-to-none and these unique homes deliver unprecedented levels of contemporary luxury on the Golden Mile.

Standort auf der Karte

Marbella, Spanien
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Villa Stern
San Roque, Spanien
von
$6,71M
Wohnviertel Costa Niza
Velez Malaga, Spanien
von
$410,692
Wohnviertel The Sky Marbella Apartments
Benahavis, Spanien
von
$1,70M
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Villajoyosa, Spanien
von
$715,340
Wohngebäude Moderne Wohnungen in der Nähe von Annehmlichkeiten in Estepona, Malaga
Estepona, Spanien
von
$716,631
Sie sehen gerade
Wohnquartier Vilas 12 Golden Mile - Villa 9
Marbella, Spanien
von
$8,99M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Romero
Wohnviertel Romero
Wohnviertel Romero
Wohnviertel Romero
Wohnviertel Romero
Alle anzeigen Wohnviertel Romero
Wohnviertel Romero
Benahavis, Spanien
von
$1,75M
Exclusive private project of only 28 designer apartments distributed in four blocks that offer the perfect combination of apartments and penthouses to meet the needs of our clients. The buildings have a maximum of three floors, ensuring that they blend seamlessly with the natural surrounding…
Immobilienagentur
Muse
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Luxuswohnungen mit Meerblick in Fuengirola
Wohngebäude Luxuswohnungen mit Meerblick in Fuengirola
Wohngebäude Luxuswohnungen mit Meerblick in Fuengirola
Wohngebäude Luxuswohnungen mit Meerblick in Fuengirola
Wohngebäude Luxuswohnungen mit Meerblick in Fuengirola
Alle anzeigen Wohngebäude Luxuswohnungen mit Meerblick in Fuengirola
Wohngebäude Luxuswohnungen mit Meerblick in Fuengirola
Fuengirola, Spanien
von
$687,212
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Wohnungen in Anlage mit Umfangreichen Annehmlichkeiten in Renommierter Lage in Fuengirola Die Wohnungen befinden sich in Fuengirola, einem Touristenort, der zwischen den anderen berühmten Städten Benalmadena und Mijas liegt. Fuengirola bietet alle Annehmlichkeiten, einschließlich Bars, Sport…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Villa Eco White
Wohnviertel Villa Eco White
Wohnviertel Villa Eco White
Wohnviertel Villa Eco White
Wohnviertel Villa Eco White
Alle anzeigen Wohnviertel Villa Eco White
Wohnviertel Villa Eco White
Estepona, Spanien
von
$1,25M
This is a contemporary home set on a 434 m² west-facing plot, located in an area close to golf courses, services, and the beach. The project develops a total built area of approximately 160 m², distributed between the main house (110 m²), a 50 m² semi-basement, and generous outdoor spaces. …
Immobilienagentur
Muse
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Spanien
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
03.01.2025
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
23.10.2024
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
19.05.2021
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
17.05.2021
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
Alle Veröffentlichungen anzeigen