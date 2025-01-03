  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Manilva
  4. Wohnquartier La Paloma Villas - Villa 56

Wohnquartier La Paloma Villas - Villa 56

Manilva, Spanien
von
$2,67M
;
3
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 39344
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 963475195
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 26.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol
  • Dorf
    Manilva
  • Adresse
    Calle del Risco

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
An unequivocally location that best kept secret in Andalucia. It is within minutes of the Marina of Sotogrande and Puerto de la Duquesa. Surrounded by many world class golf courses, polo, sailing & tennis clubs and of course, pristine beaches. Within a few minutes drive you will find numerous restaurants, bars and shops, yet it enjoys peace and tranquility. Every Villa has unique, spectacular views to Marbella, Gibraltar and to North Africa due to its elevated position. Now that you have found the ideal plot, the next step is to secure the best construction company. The project collaborates primarily with Diamond Construction S.L. as they have the proven and well-earned reputation as being a trustworthy and quality Construction Company. They will happily show you Villas they have built and introduce you to past clients, giving you the opportunity to actually see the qualities and finishes they achieve. They do not build 'en masse' instead concentrate and focus on building 6 to 7 villas per year. You can be guaranteed you and your villa will be their main focus throughout the entire process.

Standort auf der Karte

Manilva, Spanien
Essen & Trinken

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Horizonte Village Villas Fase 3
Mijas, Spanien
von
$2,10M
Wohnviertel Villa La Ermita
Mijas, Spanien
von
$2,62M
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Rojales, Spanien
von
$358,563
Wohnviertel Almara Residences
Benagalbon, Spanien
von
$356,084
Wohnviertel Laguna One
Mijas, Spanien
von
$285,436
Sie sehen gerade
Wohnquartier La Paloma Villas - Villa 56
Manilva, Spanien
von
$2,67M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Villa Entrelagos I
Wohnviertel Villa Entrelagos I
Wohnviertel Villa Entrelagos I
Wohnviertel Villa Entrelagos I
Wohnviertel Villa Entrelagos I
Alle anzeigen Wohnviertel Villa Entrelagos I
Wohnviertel Villa Entrelagos I
Mijas, Spanien
von
$1,68M
This villa is a stunning modern home located within the prestigious La Cala Golf community in Mijas. Ideally situated in the heart of the resort, this luxurious villa is within easy reach of all the amenities of La Cala Golf, as well as the charming village of La Cala de Mijas and its renow…
Immobilienagentur
Muse
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Sunset Views Fase III
Wohnviertel Sunset Views Fase III
Wohnviertel Sunset Views Fase III
Wohnviertel Sunset Views Fase III
Wohnviertel Sunset Views Fase III
Alle anzeigen Wohnviertel Sunset Views Fase III
Wohnviertel Sunset Views Fase III
Mijas, Spanien
von
$329,862
New and exclusive residential complex located in Fuengirola. Made up of 42 apartments, which include two parking spaces each, a storage room, two swimming pools and an outdoor workout space, all designed for people with good taste who care about their own well-being and their families. T…
Immobilienagentur
Muse
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Edificio Intercosta Sunrise
Wohngebäude Edificio Intercosta Sunrise
Wohngebäude Edificio Intercosta Sunrise
Wohngebäude Edificio Intercosta Sunrise
Wohngebäude Edificio Intercosta Sunrise
Wohngebäude Edificio Intercosta Sunrise
Torrevieja, Spanien
von
$300,959
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 5
Fläche 67–89 m²
9 Immobilienobjekte 9
Das Gebäude besteht aus 12 Wohnungen. Gemeinschaftspool auf dem Dach des Gebäudes
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
67.0 – 77.0
226,392 – 351,534
Wohnung 3 zimmer
78.0 – 89.0
317,404 – 442,546
Immobilienagentur
EspanaTour
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Spanien
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
03.01.2025
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
23.10.2024
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
19.05.2021
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
17.05.2021
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
Alle Veröffentlichungen anzeigen