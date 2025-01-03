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Wohnquartier Almazara Views

Mijas, Spanien
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Neue Gebäude-ID auf Realting
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Letzte Aktualisierung: 26.07.26

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  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol
  • Dorf
    Mijas
  • Adresse
    Calle Istan

Über den Komplex

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Das neue Resort besteht aus 7 kleinen Wohnkernen mit Wohnungen und Doppelhäusern, die sich an der Bergseite befinden. Die neue Entwicklung ist durch breite Straßen mit Gehwegen, Landschaftsgärten, Besucherparkplätzen und ländlichen Wegen zwischen den Waldgebieten verbunden, so dass Sie sich im Einklang mit der Natur entspannen können. Ein einzigartiges Wohnerlebnis an der Costa del Sol. ALMAZARA BOUTIQUE RESIDENCES erreicht man über die exklusive Marbellí de Nueva Andalucía Entwicklung bis zum Dorf Istán, mit Zugang in nur 10 Minuten mit dem Auto zu internationalen Schulen, der Manolo Santana Tennis Academy, den besten Golfplätzen, Einkaufs- und Freizeitzentren sowie den unglaublichen Stränden der Goldenen Meile. ALMAZARA VIEWS ist das zweite Projekt im Verkauf, bestehend aus 23 exklusiven Stadthäusern mit dem besten Panoramablick auf den höchsten Teil der Entwicklung. Alle Häuser haben einen uneingeschränkten Blick mit einem südöstlichen Aspekt in Richtung der Bucht von Marbella und Gibraltar. Die Häuser werden komplett ausgestattet geliefert, mit Premium-Marken-Finishings, bereit zum Einzug. Sie haben auch einen unterirdischen Parkplatz und einen Lagerraum. Der Bau ist im Gange und die Häuser werden voraussichtlich im November 2023 fertig sein

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Mijas, Spanien
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