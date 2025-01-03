  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Estepona
  4. Wohnquartier Villa Valle Romano Estepona

Wohnquartier Villa Valle Romano Estepona

Estepona, Spanien
von
$2,01M
;
16
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 39419
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 690509737
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 26.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol
  • Stadt
    Estepona

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Modern luxury villa with infinity pool and panoramic views. Introducing a stunning new villa currently under construction in the prestigious Roman Valley, offering unparalleled views and exceptional modern design. This contemporary masterpiece combines minimalist architecture with luxurious comfort, creating the perfect Mediterranean sanctuary. With floor-to-ceiling windows and open-plan interiors, natural light floods the space, enhancing the serene ambiance and seamless interior living. One of the villa's standout features is its stunning infinity pool with a cascading waterfall edge, where you can lounge while taking in panoramic views of the golf course, lush hills, and glimpses of the sea. Expansive terraces and elegant lounge areas offer ideal settings for entertaining or relaxing in privacy, while the rooftop solarium adds another layer of exclusivity and indulgence. The villa is just a 7-minute drive from Estepona Port, placing you close to the lively marina, local restaurants, and boutique shops, while enjoying the peaceful elegance of an elevated location. A variety of amenities are also nearby, including top-class golf courses and pristine beaches. With construction already underway and every detail designed to the highest standards, this is a rare opportunity to secure a future home in one of the most desirable enclaves on the Costa del Sol.

Standort auf der Karte

Estepona, Spanien
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohngebäude Seeblick-Wohnungen im Country Club in Benahavis Malaga
Benahavis, Spanien
von
$2,62M
Wohnviertel Higueron North Residences Apartments
Benalmadena, Spanien
von
$2,88M
Wohnviertel Lakün Fase 2
Mijas, Spanien
von
$546,072
Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
Mijas, Spanien
von
$363,409
Wohnviertel Villa Carolina
Bel Air, Spanien
von
$3,30M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Villa Valle Romano Estepona
Estepona, Spanien
von
$2,01M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Alle anzeigen Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Spanien
von
$275,915
Jahr der Inbetriebnahme 2026
2, 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura Eingebettet in der Nähe der malerischen Salzseen von La Mata in Guardamar del Segura, sind diese modernen Wohnungen Teil einer neuen Phase in der renommierten Wohnanlage El Raso, die in der atemberaubenden südlichen Co…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Alle anzeigen Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Rojales, Spanien
von
$498,501
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Wohnungen zum Verkauf in Ciudad Quesada Alicante mit Garten oder Solarium In der charmanten Stadt Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, verbindet diese neue private Wohnanlage moderne Architektur mit alltäglichem Komfort. Die Gegend ist bekannt für ihren entspannten mediterranen Lebensstil und …
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Village Verde Residencial Phase II
Wohnviertel Village Verde Residencial Phase II
Wohnviertel Village Verde Residencial Phase II
Wohnviertel Village Verde Residencial Phase II
Wohnviertel Village Verde Residencial Phase II
Alle anzeigen Wohnviertel Village Verde Residencial Phase II
Wohnviertel Village Verde Residencial Phase II
San Roque, Spanien
von
$967,002
Welcome to our exclusive community of luxury apartments and Sky Villas in the heart of Sotogrande. Set among beautiful parkland, just sits within La Reserva, and a stone’s through from the club’s state-of the art facilities. 124 apartments nestled within six hectares of parkland offer resi…
Immobilienagentur
Muse
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Spanien
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
03.01.2025
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
23.10.2024
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
19.05.2021
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
17.05.2021
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
Alle Veröffentlichungen anzeigen