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Wohnquartier Ykines Torremolinos

Torremolinos, Spanien
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ID: 39586
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 152138385
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Letzte Aktualisierung: 26.07.26

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  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol
  • Stadt
    Torremolinos
  • Adresse
    Avenida Palma de Mallorca

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A new boutique residential development of 1 and 2-suite homes, with panoramic penthouses and garden suites that include a private pool or jacuzzi, just a step away from the beach. All homes feature spacious terraces and panoramic views, blending interior and exterior to fully enjoy the Costa del Sol. It stands out for its avant-garde design, premium qualities, and exclusive amenities. An iconic building inspired by the Mediterranean Roman pine, conceived for an urban lifestyle connected to nature. The project features a complete selection of amenities designed for enjoyment and community living: swimming pool, barbecue area, chill-out zone, and pet care space, among others. Spaces designed to share, connect, and foster a social, comfortable, and dynamic lifestyle, where every day is lived with greater quality and well-being.

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Torremolinos, Spanien
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